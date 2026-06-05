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Las lluvias vuelven a frenar la zafra: seis ingenios permanecen sin operar en Tucumán

Cuatro ingenios continúan en actividad, mientras la campaña acumula 1,2 millón de toneladas de caña molida.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las lluvias de junio en Tucumán obligaron a paralizar las actividades en seis ingenios azucareros debido al exceso de agua en los campos, afectando la zafra sucroalcoholera 2026.
  • La campaña, que lleva 30 días, ya acumuló 1,2 millones de toneladas de caña molida y 76.033 toneladas de azúcar, mientras que solo cuatro plantas logran operar con normalidad.
  • La continuidad de la zafra y la producción de biocombustibles dependerán del clima, mientras el sector monitorea el pronóstico para normalizar el transporte y la molienda.
Resumen generado con IA

Las precipitaciones registradas en los primeros días de junio volvieron a condicionar el desarrollo de la zafra sucroalcoholera 2026 en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. 

Tras un inicio de campaña que ya venía demorado, el exceso de agua en los campos obligó a un importante número de ingenios a suspender o reducir drásticamente las tareas de cosecha y transporte de caña de azúcar en el territorio tucumano, particularmente.

El jueves, siete de los 10 ingenios que se encontraban en actividad habían detenido la molienda en la provincia. Este viernes, la cantidad se redujo y seis plantas continúan sin operar hasta el momento: Aguilares, Bella Vista, La Corona, La Providencia, La Trinidad y Santa Rosa.

En tanto, Leales, La Florida, Marapa y Cruz Alta continúan con normalidad. De todos modos, los que prosiguen con su plan fabril están pendientes del pronóstico para los próximos días.

La zafra 2026 lleva 30 días de actividad y, según los datos productivos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), hasta el 4 de junio, los ingenios llevaban moliendo 1,2 millón de toneladas de caña bruta y se habían producido 76.033 toneladas de azúcar físico, que incluye variedades de blanco, refinado, crudo y orgánico.

Producción de alcohol

La campaña de alcohol también avanza con seis destilerías activas. A la fecha produjeron 24.295.598 litros de alcohol hidratado. Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 13.273.724 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol).

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