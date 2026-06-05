Las lluvias vuelven a frenar la zafra: seis ingenios permanecen sin operar en Tucumán

La zafra 2026 lleva 30 días de actividad y, según los datos productivos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), hasta el 4 de junio, los ingenios llevaban moliendo 1,2 millón de toneladas de caña bruta y se habían producido 76.033 toneladas de azúcar físico, que incluye variedades de blanco, refinado, crudo y orgánico.