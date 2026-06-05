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El dolor de los fanáticos del Indio Solari: comenzaron a reunirse en Parque Leloir para despedirlo

Entre lágrimas, homenajes espontáneos y mensajes cargados de emoción, miles de fanáticos despiden al ícono del rock nacional fuera de su casa en Parque Leloir.

Los fans del Indio Solari se acercan a despedirlo en su casa en Parque Leloir
Los fans del Indio Solari se acercan a despedirlo en su casa en Parque Leloir Cadena Heat
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fanáticos se reúnen este viernes en Parque Leloir, Ituzaingó, para despedir al músico Carlos 'Indio' Solari tras confirmarse su fallecimiento a los 77 años.
  • La movilización espontánea se inició tras difundirse la noticia, mientras la policía custodia el lugar y la Justicia investiga las causas del fallecimiento del artista.
  • El deceso del exlíder de Los Redondos marca el fin de una era en el rock nacional, consolidando un legado cultural y de movilización de masas sin precedentes en Argentina.
Resumen generado con IA

A pocas horas de conocerse la noticia de la muerte del Indio Solari, decenas de fanáticos comenzaron a acercarse a Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde el músico vivía desde hacía años junto a su familia.

Un adiós con el puño en alto: se nos fue el Indio Solari, el profeta de las multitudes

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La zona donde se encuentra la vivienda del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota amaneció este viernes con un importante operativo policial y judicial. Sin embargo, eso no impidió que los admiradores del artista llegaran para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

La despedida de los seguidores del Indio Solari en Parque Leloir

Con banderas, remeras alusivas a Los Redondos y ramos de flores en sus manos, los primeros fanáticos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la casa del músico. "Se me partió el alma al medio", resumió uno de los seguidores mientras intentaba contener la emoción frente a las cámaras de televisión.

Muchos llegaron en silencio, mientras otros compartían recuerdos de recitales históricos, encuentros con el artista o anécdotas vinculadas a una obra que trascendió varias décadas. La emoción fue una constante entre quienes se acercaron para expresar su dolor por la pérdida. "Nací escuchando Los Redondos. Para mí siempre fue un genio", contó emocionada una joven de 18 años.

La noticia del fallecimiento se propagó rápidamente durante la mañana y generó una movilización espontánea de seguidores provenientes de distintos puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. "Fue como Maradona en el fútbol", aseguró un hombre de 36 años que viajó a Ituzaingó para despedirlo.

Un legado que moviliza a generaciones

A lo largo de su carrera, el Indio Solari construyó un vínculo único con su público. Desde los años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa solista, logró reunir multitudes y convertirse en un fenómeno cultural que trascendió lo estrictamente musical.

Por ese motivo, la concentración en Parque Leloir se transformó rápidamente en un espacio de homenaje colectivo. Entre canciones, aplausos y muestras de afecto, los fanáticos recordaron al artista que marcó la vida de millones de argentinos.

Mientras la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para determinar formalmente las causas de la muerte, la casa donde el músico pasó sus últimos años se convirtió en el punto de encuentro de quienes quisieron darle el último adiós.

La escena recordó otras despedidas masivas de grandes referentes de la cultura popular argentina: seguidores reunidos de manera espontánea, unidos por la música y por el legado de un artista que dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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