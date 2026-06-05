Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir
El músico fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir, luego de haber compartido una cena con su familia. Mientras avanzan las pericias, se conocieron detalles sobre las horas previas al fallecimiento y el lugar donde fue encontrado.
Resumen para apurados
- El músico Indio Solari fue hallado sin vida este viernes en su casa de Parque Leloir; la Justicia investiga las causas del deceso tras sufrir una posible descompensación.
- Tras cenar en familia, el exlíder de Los Redondos fue hallado por su cuidadora cerca de la pileta. El fiscal Lucio Rivero ordenó una autopsia para esclarecer el hecho.
- El deceso de este ícono del rock genera conmoción nacional y vigilias de fanáticos, mientras los resultados forenses determinarán el rumbo de la causa judicial en curso.
La muerte del Indio Solari a los 77 años abrió una investigación judicial destinada a determinar formalmente las causas de su fallecimiento. El histórico referente del rock argentino fue encontrado sin vida este viernes en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Tras el hallazgo, intervino la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, que inició una causa por averiguación de causales de muerte, un procedimiento habitual en este tipo de situaciones. Según trascendió, buscan determinar si el músico habría sufrido una caída que le provocó un golpe mortal.
Qué se sabe sobre las últimas horas del Indio Solari
La investigación quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, quien se trasladó hasta la propiedad ubicada sobre la calle Calixto Oyuela para supervisar las primeras actuaciones y el relevamiento de la escena.
Como parte del protocolo, también fue convocado personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Además, las autoridades dispusieron la realización de una autopsia con el objetivo de establecer de manera precisa las circunstancias del fallecimiento.
De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales, Solari había compartido una cena junto a su familia durante la noche del jueves. Posteriormente se dirigió al sector de la pileta de la vivienda, donde habría sufrido una descompensación. Su cuidadora lo encontró en una zona cercana al patio de la casa, hecho que motivó el despliegue de los procedimientos de rigor por parte de la Justicia.
Mientras avanzaban las tareas investigativas, efectivos de la Policía Bonaerense implementaron un operativo de seguridad en las inmediaciones de la vivienda y restringieron la circulación en las cuadras cercanas.
La noticia del fallecimiento provocó una rápida reacción entre sus seguidores. A pocas horas de conocerse la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, numerosos fanáticos comenzaron a acercarse a Parque Leloir para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.