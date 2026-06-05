Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales, Solari había compartido una cena junto a su familia durante la noche del jueves. Posteriormente se dirigió al sector de la pileta de la vivienda, donde habría sufrido una descompensación. Su cuidadora lo encontró en una zona cercana al patio de la casa, hecho que motivó el despliegue de los procedimientos de rigor por parte de la Justicia.