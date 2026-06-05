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La impactante reflexión del Indio Solari sobre la muerte: “No tengo ningún miedo”

Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años, volvieron a tomar relevancia las reflexiones que el músico compartió en una de sus últimas entrevistas. Allí habló sin temor sobre la muerte, contó cómo convivía con el Parkinson y dejó frases que hoy adquieren un significado especial para sus seguidores.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El músico Carlos 'Indio' Solari falleció a los 77 años en Parque Leloir por Parkinson, impulsando la difusión de sus reflexiones sobre la muerte y la lucha contra su enfermedad.
  • En entrevistas previas, el exlíder de Los Redondos, diagnosticado con Parkinson en 2016, declaró no temerle a la muerte y detalló cómo la enfermedad limitaba su vida cotidiana.
  • El fallecimiento del ícono del rock genera conmoción nacional y resignifica su legado, abriendo debates sobre la salud de los artistas y el impacto duradero de su obra musical.
Resumen generado con IA

La muerte del Indio Solari tras una larga lucha contra el Parkinson reavivó el interés por algunas de las entrevistas que brindó durante los últimos años de su vida. En una de sus conversaciones más recordadas, el histórico referente del rock argentino habló sobre el paso del tiempo y la manera en que enfrentaba la idea de la muerte.

Conmoción por la muerte del Indio Solari: qué hizo en sus últimas horas antes de fallecer en Parque Leloir

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Lejos de abordar el tema con temor o dramatismo, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó definiciones que hoy adquieren una nueva dimensión para sus seguidores.

Qué decía el Indio Solari sobre la muerte

Durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, el músico fue consultado acerca de cómo se relacionaba con la posibilidad de morir. “No tengo ningún miedo”, respondió de manera contundente.

A continuación, profundizó su mirada sobre el tema: “No pienso en el futuro, vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años, en el presente. No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede”.

Su lucha contra el Parkinson y cómo impactó en su vida cotidiana

En aquella misma entrevista, Solari también habló sobre el Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016 y que condicionó gran parte de sus actividades durante la última etapa de su vida. “Es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo”, explicó al referirse a los desafíos que enfrentaba día a día.

El músico incluso describió algunas de las limitaciones que le generaba el cuadro: “Cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter. El día que estás mal, estás mal”. 

Pese a esas dificultades, evitó mostrarse derrotado por la enfermedad y destacó que seguía encontrando motivos para valorar su presente. “La enfermedad no me deja hacer cosas, pero me da tiempo para hacer otras. Tengo suerte de que siempre hice lo que quise y funcionó”, señaló.

Una mirada alejada de la nostalgia

Fiel a la personalidad que construyó durante décadas, el Indio Solari también aprovechó aquella conversación para reafirmar su rechazo a la nostalgia y a las etiquetas que suelen acompañar a las grandes figuras de la música. “No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada”, sostuvo. Además, dejó una reflexión sobre su propia historia artística: “A mí no me pasaron cosas más importantes que ser el Indio Solari”.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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