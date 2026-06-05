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Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

El ícono del rock nacional murió a los 77 años tras convivir durante una década con el Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016.

Las últimas apariciones del Indio Solari antes de su muerte a los 77 años
Las últimas apariciones del Indio Solari antes de su muerte a los 77 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El músico argentino Carlos 'Indio' Solari falleció este viernes a los 77 años en Ituzaingó, Buenos Aires, tras convivir durante una década con la enfermedad de Parkinson.
  • Diagnosticado con Parkinson en 2016, el exlíder de Los Redondos se retiró de los shows presenciales en 2017, limitando sus apariciones recientes a videos y mensajes grabados.
  • Considerado un ícono indiscutible de la cultura popular, su fallecimiento deja un vacío histórico en el rock argentino, donde su legado seguirá influyendo a generaciones.
Resumen generado con IA

La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, causó un fuerte impacto en el mundo de la música argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años, según confirmó este viernes la UFI N°2 de Ituzaingó. Hasta el momento no se difundieron las causas del deceso y la familia no emitió un comunicado oficial.

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Referente indiscutido del rock nacional, el músico atravesó durante la última década una larga lucha contra el Parkinson, enfermedad que condicionó sus apariciones públicas y lo llevó a abandonar los escenarios de manera presencial.

Las últimas apariciones públicas del Indio Solari

La actividad pública del artista se había vuelto cada vez más esporádica debido a su estado de salud. Su aparición más reciente ocurrió en mayo de 2026, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura popular argentina. Como no pudo asistir personalmente, envió un video grabado para agradecer la distinción.

En ese mensaje expresó: “Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y también a quienes consideran que merezco este reconocimiento. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

Antes de ese homenaje, su última participación vinculada a la música se produjo el 6 de diciembre de 2025 durante un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata. Allí apareció a través de material audiovisual proyectado en las pantallas gigantes, interpretando canciones emblemáticas como "Nike es la cultura" y "Tarea fina", además de compartir palabras dirigidas a sus seguidores.

Cuándo anunció que tenía Parkinson

El Indio Solari hizo pública su enfermedad en marzo de 2016, durante un recital realizado en Tandil. Antes de comenzar el show sorprendió a los miles de asistentes al revelar que padecía Parkinson. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones”, dijo aquella noche.

Con el paso de los años, el propio músico reconoció que la enfermedad había ido avanzando progresivamente, lo que terminó influyendo en su decisión de alejarse de las presentaciones masivas. En distintas entrevistas habló de las dificultades que le generaba el cuadro y de cómo había adaptado su vida cotidiana a esa nueva realidad.

Su último recital presencial ante una multitud histórica

La última actuación en vivo del Indio Solari fue el 11 de marzo de 2017 en Olavarría. Aquel recital reunió a una multitud récord y quedó marcado como la despedida definitiva del cantante de los escenarios presenciales.

Desde entonces, sus intervenciones artísticas se limitaron a participaciones grabadas, mensajes audiovisuales y colaboraciones especiales junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Con su muerte desaparece una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Su legado quedó ligado a la trayectoria de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a su carrera solista y a una relación única con varias generaciones de seguidores que lo convirtieron en un símbolo de la cultura popular nacional.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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