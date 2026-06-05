Murió el Indio Solari: cuáles fueron sus últimas apariciones públicas y cómo convivió con el Parkinson

La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, causó un fuerte impacto en el mundo de la música argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años, según confirmó este viernes la UFI N°2 de Ituzaingó. Hasta el momento no se difundieron las causas del deceso y la familia no emitió un comunicado oficial.