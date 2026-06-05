Seguridad

Caso Agostina Vega: la abuela apuntó contra el padre de la menor y denunció negligencia judicial

Según su relato, Gabriel Vega cuenta con un historial de violencia y abuso que la Justicia ignoró sistemáticamente.

Femicidio de Agostina Vega: una vecina aportó un dato clave sobre la madrugada del crimen
Femicidio de Agostina Vega: una vecina aportó un dato clave sobre la madrugada del crimen
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La abuela de Agostina Vega, joven asesinada en Córdoba, denunció negligencia judicial y acusó al padre de la menor por violencia familiar previa sin respuestas de la Justicia.
  • La familia denunciaba al padre desde hace años sin recibir respuesta. La abuela criticó la demora de cinco horas para registrar la denuncia y sospecha de más implicados en el hecho.
  • La abogada de la familia exigirá el cambio de carátula a femicidio. La abuela aseguró que no descansará hasta que todos los responsables de la muerte de su nieta sean detenidos.
Resumen generado con IA

En un desgarrador testimonio, Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, lanzó graves acusaciones contra el entorno de la menor y denunció la inacción judicial. La mujer apuntó directamente contra el padre de la víctima, Gabriel Vega, y señaló que hay más personas involucradas en el crimen.

"Mi hija (Melisa Heredia) viene denunciando a este hombre desde que mi nieta tenía cuatro años", reveló Elizabeth. Según su relato, Vega cuenta con un historial de violencia y abuso que la Justicia ignoró sistemáticamente: "Ni a mi hija ni a mi nieta las escucharon. Él le pegaba", remarcó.

La hipótesis de la complicidad

Sobre Claudio Barrelier, expareja de Melisa y principal detenido, Elizabeth fue tajante al afirmar que no pudo haber cometido el crimen en soledad. "No hay que ser un experto para darse cuenta; él solo no pudo haber movido a mi nieta. Estoy segura de que hubo más personas", manifestó.

Sus sospechas también alcanzaron a Osvaldo Fachetta, el segundo detenido. Elizabeth relató con desconfianza cómo Fachetta acompañó a la madre de Agostina a realizar la denuncia por desaparición el pasado domingo, e incluso fue quien facilitó las llaves a la policía para las primeras inspecciones. "No me daba confianza. Pedí que se fuera porque a la búsqueda había que hacerla en familia", recordó.

Desidia policial y el estado de la madre

Elizabeth también criticó duramente el accionar de la fuerza de seguridad, al asegurar que su hija tuvo que esperar cinco horas en la comisaría para que le tomaran la denuncia. Además, desmintió versiones mediáticas que sugerían que Melisa había demorado el trámite por estar en una fiesta: "Eso es completamente falso".

Actualmente, la madre de Agostina se encuentra hospitalizada y bajo sedación. "Recién nos empezaron a escuchar el martes, cuando el fiscal nos recibió", dijo la abuela, quien dejó una foto de su nieta en el escritorio del fiscal Raúl Garzón como recordatorio constante. "No voy a parar hasta que caigan todos. Todavía no me permito desahogarme", insistió.

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