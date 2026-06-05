Caso Agostina Vega: la abuela apuntó contra el padre de la menor y denunció negligencia judicial

Sus sospechas también alcanzaron a Osvaldo Fachetta, el segundo detenido. Elizabeth relató con desconfianza cómo Fachetta acompañó a la madre de Agostina a realizar la denuncia por desaparición el pasado domingo, e incluso fue quien facilitó las llaves a la policía para las primeras inspecciones. "No me daba confianza. Pedí que se fuera porque a la búsqueda había que hacerla en familia", recordó.