El sueño que Agostina Vega no pudo cumplir: lo escribió en una tarea escolar

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba, en las últimas horas se conoció un documento que permite reconstruir una faceta íntima de la adolescente de 14 años. Se trata de un trabajo realizado en la escuela que fue compartido por uno de sus docentes y que refleja sus gustos, intereses y las metas que imaginaba para su vida.