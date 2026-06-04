El sueño que Agostina Vega no pudo cumplir: lo escribió en una tarea escolar

Resumen para apurados
- En Córdoba, se reveló recientemente una tarea de la escuela donde Agostina Vega, víctima de femicidio de 14 años, expresaba su truncado sueño de convertirse en psicóloga.
- La joven cursaba tercer año y faltaba a clases desde mayo. El texto, compartido por un docente, detalla sus pasatiempos y metas en medio del avance de la causa judicial.
- El testimonio humaniza a la víctima más allá de la causa judicial, mientras la comunidad educativa y la sociedad exigen justicia frente a un nuevo caso de femicidio.
Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba, en las últimas horas se conoció un documento que permite reconstruir una faceta íntima de la adolescente de 14 años. Se trata de un trabajo realizado en la escuela que fue compartido por uno de sus docentes y que refleja sus gustos, intereses y las metas que imaginaba para su vida.
El manuscrito formaba parte de una actividad escolar en la que los alumnos debían responder preguntas sobre su personalidad, sus pasatiempos y sus aspiraciones. Tras conocerse su contenido, el texto adquirió una fuerte carga emocional entre familiares, compañeros y miembros de la comunidad educativa.
Qué decía el escrito de Agostina Vega sobre sus sueños
En sus respuestas, Agostina describió aspectos cotidianos de su vida y mencionó algunas de las actividades que más disfrutaba. Entre ellas, destacó los momentos compartidos con sus amigas en la escuela durante los recreos.
También contó que le gustaba leer cuentos, ver películas románticas y animadas, y que uno de sus entretenimientos favoritos era realizar extensiones de pestañas.
Sin embargo, uno de los puntos que más conmovió a quienes conocieron el documento fue el apartado referido a sus proyectos personales. Cuando le consultaron cuáles eran sus objetivos inmediatos, respondió que quería aprobar el año escolar.
Al hablar de sus planes a largo plazo, la adolescente expresó con claridad cuál era la profesión que soñaba ejercer en el futuro: quería convertirse en psicóloga.
Qué se sabe sobre la situación escolar de Agostina
Agostina cursaba tercer año en el IPEM 169 Rafael Escuti. Según informaron autoridades educativas, no asistía a clases desde el 8 de mayo.
Desde el Ministerio de Educación explicaron que la escuela había activado los mecanismos de seguimiento previstos para casos de inasistencias prolongadas y que se había comunicado con la familia para conocer la situación.
De acuerdo con la información oficial, la madre de la adolescente manifestó que evaluaba la posibilidad de trasladarla a otra institución educativa.
El recorrido de Agostina en la escuela
Las autoridades también señalaron que la joven había ingresado al establecimiento educativo en septiembre de 2025 luego de un cambio de domicilio familiar.
Según indicaron, cursó con normalidad durante ese período y no había mostrado señales que permitieran anticipar una situación de riesgo.
Mientras la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen, el escrito escolar se convirtió en un testimonio que permite recordar quién era Agostina más allá de la causa judicial: una adolescente con amigos, intereses, proyectos y sueños que quedaron truncos de manera trágica.