¿Cómo salir del círculo vicioso del endeudamiento permanente?

Lo primero es entender que la tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo, sino una herramienta. Como primer punto: no se debería gastar con la tarjeta un monto mensual mayor al 20% de los ingresos. En realidad, no existe un valor exacto y fijo, pero un 20% suele ser un valor pagable a futuro. Además, el buen uso de la tarjeta se da cuando ésta no se necesita. Por ejemplo: si se dispone de 300.000 pesos para gastar en el supermercado a lo largo del mes, y ese mismo monto se tiene disponible en este momento en la cuenta bancaria, una decisión inteligente puede ser pagar con la tarjeta de crédito en un pago (sin intereses) y hacer un plazo fijo con los 300.000 pesos que no fueron gastados. Así, se aprovecha al máximo la tarjeta.