Las tarjetas de crédito, al límite por la suba de deudas familiares

Resumen para apurados
- En junio de 2026, las familias argentinas sufren un endeudamiento récord con tarjetas de crédito por las altas tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.
- El sobreendeudamiento afecta al 26,2% de los hogares y la morosidad llegó al 11,6% en tarjetas, mientras los deudores con atrasos mayores a un año crecieron un 93% interanual.
- El Congreso debate proyectos para reestructurar deudas familiares, mientras el FMI alerta sobre riesgos de contagio financiero si continúa el deterioro del ingreso real.
Las tarjetas de crédito están al límite. El sobreendeudamiento de las familias argentinas está en niveles récord y queda poco margen para financiarse. Según un informe de First Capital Group, las operaciones a través de tarjetas de crédito subieron en términos nominales un 0,7% mensual, el saldo llegó a $24,6 billones para el total acumulado, un crecimiento interanual del 27,4%. Sin embargo, si se analiza las variaciones reales, se observa una caída mensual del 1,7% y una disminución anual del 4,6%. “Esta caída en el saldo total de la cartera demuestra que una parte importante de los deudores han visto restringido su límite de crédito y aquellos que utilizaban las cuotas para ganarle a la inflación, no encuentran un incentivo para endeudarse con esa operatoria ante la escasez de cuotas sin interés y la expectativa de una inflación futura controlada”, dice Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.
Al cierre de 2025, el 47,4% de los hogares argentinos tuvo que desplegar al menos una estrategia complementaria de ingresos para llegar a fin de mes. El dato más preocupante es el avance del endeudamiento, que alcanzó al 26,2% de los hogares - a través de conocidas/os, entidades financieras o ambas-, lo que equivale a 2,6 millones de hogares y marca un aumento del 17,7% en solo dos años, según un estudio del Instituto Argentina Grande. El endeudamiento con entidades financieras es la modalidad que más crece: alcanzó al 14,9% de los hogares, su nivel más alto en una década, con una suba del 28,9% frente al cuarto trimestre de 2023. La morosidad está en picos históricos: 13,8% para créditos personales y 11,6% para tarjetas de crédito. Las tasas de interés crecen por encima de la inflación, pero los salarios no y por eso sube la morosidad, acota el instituto.
La pregunta que subyace es: ¿ puede alguien hoy en Argentina asumir una deuda que cuesta 170% anual? El consultor contesta con un rotundo no y hasta señala que es casi una misión imposible. “Hay que tener en cuenta que de aquí a un año tu salario va a subir un 20%, no mucho más”, proyecta. “Si la deuda sube al 170% anual, y los ingresos al 20%, estás hundido. Lo más probable es que cada día vayas a deber más, y estés más ahogado”, completa en una charla con LA GACETA. Por lo tanto, Pero sugiere la siguiente estrategia:
• Sólo tenés que usar la tarjeta si vas a poder pagar todo el resumen al vencimiento.
• Tenés que hacer un pequeño presupuesto mensual y ver cuál es tu ingreso disponible.
• Si estás endeudado con la tarjeta, te recomiendo achicarte vendiendo algo que no uses , posiblemente tengas algo.
• La inflación no va a volar en el próximo año; al contrario, va a seguir bajando, así que no esperes que tu deuda se licué con algún salto inflacionario.
• Dada esta situación , aquellos propuestas de bancos (como el Nación) que ofrecen refinanciar tu deuda a una tasa del 35% anual surge como una buena idea. Sigue siendo caro, pero es mucho mejor que lo que seguro muchos están pagando hoy en su deuda con las tarjetas.
El universo deudor: cuántos argentinos están en situación 5
Según un informe del Instituto Argentina Grande, en marzo había 3.384.299 personas en situación 5, es decir, con atrasos superiores a un año. La cifra implica un incremento interanual del 93%, lo que representa 1,6 millones de nuevos casos en la peor categoría del sistema. El dato no se explica por una mayor expansión del crédito, sino por el deterioro de quienes ya estaban endeudados. En total, 20,6 millones de personas tienen algún tipo de deuda, y el 16% ya se encuentra en el nivel más crítico, cuando un año atrás era el 9%. Al mismo tiempo, cayó con fuerza la cantidad de personas que pagan en término: hay más de 785.000 deudores menos en situación regular.
En el Congreso: iniciativa para restructuración
El diputado Santiago Roberto presentó un proyecto de ley (hay seis en curso) que busca dar un respiro a las familias argentinas. Propone un desendeudamiento y reestructuración de deudas para frenar lo que el legislador denomina una «espiral» de intereses impagables. La propuesta establece un beneficio directo para las familias con ingresos menores a los $ 5 millones. El proyecto plantea que el banco debería “condonar el 90% del capital, intereses, multas y punitorios”, permitiendo que los deudores paguen solo el 10% restante. Ese saldo final se podría abonar en un mínimo de 36 cuotas y con una tasa de interés blanda, que actualmente ronda el 30% anual.
Inquietud del FMI: la morosidad de los hogares
El FMI advirtió que el crédito se encuentra estancado desde el tercer trimestre de 2025 y alertó sobre la suba de la morosidad debido a la moderación del ingreso real de los hogares. La preocupación radica en los Proveedores No Financieros de Crédito, cuyas elevadas tasas de irregularidad y crecientes vínculos con la banca tradicional plantean riesgos de contagio sistémico, exigiendo una supervisión prudencial más estrecha El tratamiento del FMI sobre el tema endeudamiento se concentra en la situación de los bancos y Fintech, sin referencia al origen del problema o a la limitación de los salarios para recuperar poder adquisitivo y generar el repago de las acreencias.