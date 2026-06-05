Las tarjetas de crédito, al límite por la suba de deudas familiares

Al cierre de 2025, el 47,4% de los hogares argentinos tuvo que desplegar al menos una estrategia complementaria de ingresos para llegar a fin de mes. El dato más preocupante es el avance del endeudamiento, que alcanzó al 26,2% de los hogares - a través de conocidas/os, entidades financieras o ambas-, lo que equivale a 2,6 millones de hogares y marca un aumento del 17,7% en solo dos años, según un estudio del Instituto Argentina Grande. El endeudamiento con entidades financieras es la modalidad que más crece: alcanzó al 14,9% de los hogares, su nivel más alto en una década, con una suba del 28,9% frente al cuarto trimestre de 2023. La morosidad está en picos históricos: 13,8% para créditos personales y 11,6% para tarjetas de crédito. Las tasas de interés crecen por encima de la inflación, pero los salarios no y por eso sube la morosidad, acota el instituto.