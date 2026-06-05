Formar talento para exportarlo: la paradoja argentina

Sin embargo, ese logro convive hoy con una realidad preocupante y cuantificable. Según el análisis presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la inversión pública en el área caerá en 2026 al 0,14 % del Producto Bruto Interno, el nivel más bajo desde 1972. En ese contexto, el Conicet prevé una nueva caída del 18,2 % en 2026, que se suma a recortes del 17,7 % en 2024 y 14,2 % en 2025, acumulando una reducción de 42,2 % en tres años. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales enfrentará un recorte adicional del 53,7 % en 2026, afectando directamente el desarrollo del Plan Espacial Nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), clave para la innovación productiva y el desarrollo regional, también atraviesa un proceso de fuerte restricción presupuestaria que limita su capacidad territorial y tecnológica.