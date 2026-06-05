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Formar talento para exportarlo: la paradoja argentina
Formar talento para exportarlo: la paradoja argentina
Hace 1 Hs

Juan A. González

Dr. Ciencias Biológicas

En los últimos años una escena se repite con frecuencia: jóvenes científicos argentinos, formados en universidades públicas, recibiendo premios, liderando investigaciones o integrándose a equipos de excelencia en el exterior. Son historias que llenan de orgullo. Pero también, en detalle, dejan una sensación incómoda. ¿Por qué ese talento que el país forma con enorme esfuerzo termina desarrollándose lejos de su lugar de origen?

Argentina ha construido, durante décadas, un sistema científico respetado. Universidades públicas de calidad, acceso gratuito a la educación superior y organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas han sido pilares de una política que apostó al conocimiento como herramienta de desarrollo. El resultado está a la vista: profesionales altamente capacitados, competitivos a nivel global y capaces de insertarse en los circuitos más exigentes de la ciencia mundial.

Sin embargo, ese logro convive hoy con una realidad preocupante y cuantificable. Según el análisis presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la inversión pública en el área caerá en 2026 al 0,14 % del Producto Bruto Interno, el nivel más bajo desde 1972. En ese contexto, el Conicet prevé una nueva caída del 18,2 % en 2026, que se suma a recortes del 17,7 % en 2024 y 14,2 % en 2025, acumulando una reducción de 42,2 % en tres años. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales enfrentará un recorte adicional del 53,7 % en 2026, afectando directamente el desarrollo del Plan Espacial Nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), clave para la innovación productiva y el desarrollo regional, también atraviesa un proceso de fuerte restricción presupuestaria que limita su capacidad territorial y tecnológica.

Este escenario impacta de manera directa en instituciones del interior del país que han sido históricamente motores de conocimiento. La Universidad Nacional de Tucumán, una de las más importantes del norte argentino, enfrenta serias dificultades para sostener infraestructura, investigación y formación de recursos humanos. Lo mismo ocurre con la Fundación Miguel Lillo, referente internacional en biodiversidad y ciencias naturales, cuyo funcionamiento depende en gran medida de un financiamiento que hoy resulta cada vez más insuficiente.

¿Tenés un proyecto científico?: podés ganar hasta 12.000 euros y viajar a Francia

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No se trata de un ajuste aislado, sino de un proceso sostenido que erosiona las bases mismas del sistema científico. La consecuencia es tan silenciosa como grave: proyectos que se frenan, investigadores jóvenes que quedan fuera del sistema, líneas de trabajo que se pierden y capacidades estratégicas que se debilitan.

Fuga de cerebros

En este contexto, la llamada “fuga de cerebros” deja de ser una metáfora para convertirse en una realidad concreta. El país invierte durante años en la formación de profesionales de excelencia, pero no logra ofrecerles condiciones para desarrollarse. Así, otras naciones terminan capitalizando ese conocimiento, en un fenómeno que implica no solo una pérdida académica, sino también económica y tecnológica.

Un científico del Conicet creó un robot con IA que detecta plagas en 10 segundos

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El impacto de esta situación trasciende el ámbito científico. Menos investigación implica menor capacidad de innovación, menor competitividad productiva y mayor dependencia del exterior. También limita la posibilidad de dar respuestas propias a desafíos urgentes, desde la salud hasta el cambio climático, pasando por el desarrollo energético y la soberanía tecnológica.

La discusión de fondo, entonces, no es meramente presupuestaria. Es, en esencia, una discusión sobre el modelo de país. Apostar por la ciencia no es un lujo ni un gasto superfluo: es una inversión estratégica cuyos frutos, aunque no siempre inmediatos, son decisivos para el desarrollo sostenible.

Argentina enfrenta hoy una paradoja profunda: es capaz de formar talento de excelencia reconocido en el mundo, pero al mismo tiempo debilita las condiciones que permitirían que ese talento contribuya al desarrollo nacional. Persistir en ese camino implica, en los hechos, resignar futuro.

Tal vez sea momento de preguntarnos si queremos seguir siendo un país que exporta conocimiento sin aprovecharlo, o si estamos dispuestos a sostener, con decisión, las bases de un sistema científico que ha demostrado —una y otra vez— su enorme potencial.

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