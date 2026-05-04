¿Tenés un proyecto científico?: podés ganar hasta 12.000 euros y viajar a Francia
El Conicet, junto a instituciones de Francia, abrió una convocatoria para científicos y equipos de investigación. Se pueden presentar proyectos de innovación hasta el 15 de mayo y hay premios en euros y estadías en Francia.
Resumen para apurados
- CONICET y Francia lanzaron la Distinción Franco-Argentina 2026 para científicos locales. Ofrece hasta 12.000 euros y viajes; la inscripción cierra el 15 de mayo en todo el país.
- Junto a TotalEnergies, se buscan proyectos de energía, aire y reciclaje. Pueden participar investigadores senior o junior con prototipos o desarrollos en escala de laboratorio.
- Esta alianza busca convertir hallazgos académicos en soluciones industriales y fortalecer la cooperación tecnológica bilateral, proyectando el talento argentino hacia el exterior.
Si tenés un proyecto científico o estás investigando en la universidad, hay una oportunidad que puede impulsar tu carrera: ya está abierta la convocatoria 2026 de la Distinción Franco-Argentina en Innovación, un premio que combina financiamiento, reconocimiento y la posibilidad de viajar a Francia.
La iniciativa es impulsada por el CONICET junto al Institut français d’Argentine y la empresa TotalEnergies Argentina. La inscripción está abierta desde el 27 de abril hasta el 15 de mayo.
Quiénes pueden anotarse
La convocatoria está pensada para perfiles científicos, pero es bastante amplia. Pueden participar:
- Jóvenes investigadores
- Científicos en formación
- Equipos de investigación
- Universidades o centros tecnológicos
- Empresas de base tecnológica
El único requisito clave es tener un proyecto de innovación y estar radicado en Argentina.
Qué tipo de proyectos buscan
No es cualquier idea: el foco está en proyectos que puedan convertirse en soluciones reales. Las áreas son:
- Energía y transición energética (renovables, litio, hidrógeno)
- Calidad del aire (monitoreo, reducción de gases)
- Reciclaje y reducción de plásticos
Además, se valoran proyectos que estén en desarrollo, aunque sea a escala laboratorio o prototipo.
Cuánto podés ganar
La convocatoria tiene dos categorías:
Categoría Senior (para investigadores con más experiencia)
- Premio: 12.000 euros
- Viaje a Francia para trabajar en una institución vinculada
Categoría Junior (para quienes están empezando en investigación)
- Premio: 3.000 euros
- También incluye estadía en Francia
En ambos casos, el proyecto tiene que tener potencial de vinculación con instituciones francesas.
Cómo es el proceso
El proceso tiene varias etapas:
- Inscripción: hasta el 15 de mayo
- Selección de finalistas: junio
- Evaluación final: junio
- Entrega de premios: septiembre
Se eligen tres finalistas por categoría antes de definir a los ganadores.
Cómo postularte paso a paso
La inscripción es online a través del sistema SIGEVA del CONICET.
Qué tenés que hacer:
- Entrar al sitio del CONICET
- Hacer clic en “Postularme”
- Iniciar sesión o registrarte
- Completar el formulario
Qué te van a pedir
- CV (máximo 5 páginas)
- Presupuesto del proyecto
- Documentación extra (hasta 10 páginas)
- Información del proyecto (objetivos, desarrollo, impacto)
Si estás investigando, desarrollando una idea o formando parte de un equipo, esta puede ser una puerta para pasar de un proyecto académico a una oportunidad real en el mundo científico y tecnológico.