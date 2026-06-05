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Palestinos piden a Trump que detenga la anexión israelí

El presidente estadounidense “tiene los medios para parar en su impulso a Netanyahu”.

Donald Trump.
Donald Trump.
Hace 1 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El embajador palestino ante las Naciones Unidas, junto con sus pares de países árabes y musulmanes, instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a presionar a Israel para impedir “la anexión acelerada” de territorios palestinos. “Nosotros repetimos justo lo que el presidente Trump ha dicho: no a la anexión”, declaró a la prensa Riyad Mansour. “Sabemos que dijo al (primer ministro de Israel Benjamin) Netanyahu, incluso recientemente: ‘basta de absurdos en el Líbano, basta de locuras. Sabes que no tienes permitido anexar esa tierra’”, dijo el diplomático.

“El presidente Trump es capaz, tiene los medios para parar en su impulso a Netanyahu”, agregó.

Mansour dijo esto a periodistas rodeado de sus pares de países del Grupo Árabe y de miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OIC), quienes reclamaron a su vez detener “la acelaración de la anexión” de territorios palestinos por parte de Israel.

El Grupo Árabe expresó “profunda alarma” y solidaridad regional frente a la “rápida escalada” de la agresión de colonos israelíes y de la violencia militar contra los palestinos.

En nombre de la OIC, la embajadora turca adjunta, Fikriye Asli Güven, instó al Consejo de Seguridad a “tomar medidas urgentes y eficaces para detener las operaciones de anexión, la expansión de colonias, los desplazamientos forzados y otras prácticas ilegales”.

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La violencia en la Franja de Gaza no ha cesado, pese a que formalmente hay una tregua. Ayer, nueve personas murieron en ataques contra edificios en el noroeste y el suroeste de la Ciudad de Gaza. Otras dos murieron en ataques de dron en el suroeste y en el centro de la ciudad, que tenían como objetivo a la policía y 15 personas resultaron heridas.

En Gaza

Pese a que la tregua está vigente desde octubre, la violencia sacude a diario la Franja de Gaza, más de la mitad de la cual está bajo control militar israelí en desafío a los términos del alto el fuego. Más de 900 personas han muerto desde la entrada en vigor de esta tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

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La tregua se declaró dos años después de la guerra desatada el 7 de octubre por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel. Tanto Hamas como Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

La primera fase de la tregua implicó la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamas a cambio de palestinos detenidos por Israel. La transición a la segunda fase del alto el fuego, que se suponía incluiría el desarme de Hamas y una retirada gradual del ejército israelí, lleva meses estancada.

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