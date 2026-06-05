Palestinos piden a Trump que detenga la anexión israelí

En Gaza

Pese a que la tregua está vigente desde octubre, la violencia sacude a diario la Franja de Gaza, más de la mitad de la cual está bajo control militar israelí en desafío a los términos del alto el fuego. Más de 900 personas han muerto desde la entrada en vigor de esta tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.