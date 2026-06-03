Conflicto en Oriente Medio: Donald Trump reveló cuándo podrían concluir las negociaciones con Irán

Sin embargo, desde Teherán el panorama fue descrito de manera muy diferente. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que no existe “ningún progreso tangible” en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto. Según una entrevista concedida a la televisión libanesa y citada por la agencia Tasnim, el canciller explicó que “se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación”.