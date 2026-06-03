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Conflicto en Oriente Medio: Donald Trump reveló cuándo podrían concluir las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos aseguró que las conversaciones podrían llegar a su fin. Desde Teherán, en cambio, advirtieron que no hubo avances concretos y amenazaron con responder si Israel ataca Beirut.

Donald Trump, presidente de EEUU.
Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en Washington que las negociaciones con Irán avanzan y podrían concluir este fin de semana para frenar el conflicto regional.
  • Las conversaciones ocurren tras cruces armados en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Teherán desmintió avances y amenazó con responder militarmente si Israel ataca Beirut.
  • El éxito diplomático evitaría una guerra a gran escala en Oriente Medio, pero la falta de consenso real y la tensión bélica en Líbano amenazan con desatar una nueva escalada.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las negociaciones con Irán avanzan de manera positiva y que podrían alcanzar una definición durante los próximos días, aunque evitó garantizar un acuerdo. 

“He oído que la negociación anda muy bien”, afirmó ante periodistas en el Despacho Oval. Además, sostuvo que las conversaciones podrían concluir “este fin de semana”, pese a que ya había anticipado el viernes pasado que tomaría su “decisión final” sobre el proceso y finalmente no hubo anuncios oficiales.

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Las declaraciones de Trump se producen en medio de un clima de fuerte tensión regional. Tras el cese al fuego, ambos países intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, una situación que también impactó en naciones vecinas como Kuwait. Consultado sobre esos episodios, el mandatario estadounidense ironizó: “En esa parte del mundo un alto el fuego significa que disparas de manera un poco más moderada”.

Sin embargo, desde Teherán el panorama fue descrito de manera muy diferente. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que no existe “ningún progreso tangible” en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto. Según una entrevista concedida a la televisión libanesa y citada por la agencia Tasnim, el canciller explicó que “se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación”.

Araqchi remarcó además que “el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región”. En ese contexto, Irán volvió a elevar el tono de sus advertencias frente a Israel y señaló que una ofensiva contra la capital libanesa podría desencadenar una nueva escalada bélica en Oriente Medio.

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“Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra”, sostuvo el funcionario iraní. Asimismo, agregó que “nuestras fuerzas armadas están preparadas para atacar a Israel si ataca Beirut”, en momentos en que el gobierno israelí intensifica las operaciones contra el grupo libanés proiraní Hezbollah.

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