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Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza

El primer ministro israelí dice que ampliará el control sobre la Franja para presionar a Hamas.

Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza
Hace 4 Hs

TEL AVIV, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que ordenó al ejército que tomara el control del 70% de la Franja de Gaza, lo que implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamas que rige desde octubre pasado. “Tenemos a Hamas contra las cuerdas”, afirmó Netanyahu, quien añadió que actualmente las tropas israelíes controlan 60% del territorio de la Franja de Gaza, frente al 50% tras la entrada en vigor del cese al fuego.

“Mi orden es pasar a 70%”, declaró el mandatario en una conferencia de prensa en Cisjordania ocupada, de la que el canal 12 difundió una parte en su página web. El anuncio se produce en un momento en que la violencia arrasa la Franja de Gaza, donde el ejército israelí continúa sus bombardeos.

Israel y Hamas se acusan mutuamente de romper el cese al fuego que entró en vigor en octubre pasado, tras dos años de una guerra desatada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

La primera parte de la tregua, negociada bajo presión de Estados Unidos, permitió liberar a rehenes israelíes retenidos en Gaza, a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

Segunda fase

La implementación de la segunda fase preveía el desarme de Hamas y una retirada progresiva del ejército israelí de este territorio, avances que desde hace semanas parecen no tener perspectivas de concretarse.

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Durante los casi ocho meses que ha estado en vigor el alto en fuego, el Ejército israelí trazó una línea bautizada como ‘amarilla’ que hacinaba a los 2,1 millones de habitantes de la Franja en menos de la mitad del territorio. Esta demarcación no se manifestó en ningún momento como una frontera física.

Según los términos del alto el fuego, las fuerzas israelíes debían retirarse detrás de esa denominada “línea amarilla” que separaba la zona controlada por Hamas de la parte del territorio tomada por el ejército israelí, que equivalía a poco más del 50%.

Netanyahu ya anunció el 15 de mayo que el ejército había ampliado su control sobre la Franja de Gaza al 60% del territorio.

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En la zona bajo la autoridad de Hamas viven hacinados más de 2 millones de palestinos, que sufren una situación humanitaria que sigue siendo “catastrófica”, denunciaron el 22 de mayo varias ONG acusando a Israel de faltar a sus obligaciones.

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