Netanyahu ordena al ejército que ocupe el 70% de Gaza

TEL AVIV, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que ordenó al ejército que tomara el control del 70% de la Franja de Gaza, lo que implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamas que rige desde octubre pasado. “Tenemos a Hamas contra las cuerdas”, afirmó Netanyahu, quien añadió que actualmente las tropas israelíes controlan 60% del territorio de la Franja de Gaza, frente al 50% tras la entrada en vigor del cese al fuego.