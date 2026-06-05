Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

El primer episodio ocurrió en la comuna de El Naranjito. En octubre de 2024 el imputado se habría presentado como agrimensor ante una familia que necesitaba regularizar un inmueble y se ofreció a confeccionar los planos y escrituras para anotar la parcela en Catastro. En consecuencia habría preparado una resolución comunal falsa, firmada y sellada con su nombre y matrícula, “atribuyéndose falsamente la calidad de profesional matriculado”. También incorporó la firma y el sello adulterados del secretario técnico del Colegio de Agrimensores de Tucumán. El documento fue presentado ante una escribanía en agosto de 2025 y, según la investigación, las víctimas le habían abonado unos $160.000 por los supuestos trámites.