Seguridad

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Un hombre es investigado por usurpar un título, falsificar y utilizar instrumentos públicos.

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

El Ministerio Público Fiscal investiga a un hombre acusado de hacerse pasar por ingeniero agrimensor para ofrecer servicios profesionales, falsificar documentación pública y obtener beneficios económicos mediante maniobras fraudulentas.

La causa está en manos de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. De acuerdo con la teoría del MPF, Ledesma se presentaba ante potenciales clientes como agrimensor matriculado y les ofrecía realizar trámites vinculados a regularizaciones dominiales, mensuras y subdivisiones de terrenos. Para generar confianza, exhibía documentación con sellos y firmas falsificados que aparentaban pertenecer a profesionales y organismos oficiales.

El primer episodio ocurrió en la comuna de El Naranjito. En octubre de 2024 el imputado se habría presentado como agrimensor ante una familia que necesitaba regularizar un inmueble y se ofreció a confeccionar los planos y escrituras para anotar la parcela en Catastro. En consecuencia habría preparado una resolución comunal falsa, firmada y sellada con su nombre y matrícula, “atribuyéndose falsamente la calidad de profesional matriculado”. También incorporó la firma y el sello adulterados del secretario técnico del Colegio de Agrimensores de Tucumán. El documento fue presentado ante una escribanía en agosto de 2025 y, según la investigación, las víctimas le habían abonado unos $160.000 por los supuestos trámites.

El segundo hecho se habría desarrollado entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en Lules. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre ofreció realizar planos de mensura y subdivisión de un inmueble, firmó y selló documentación como si fuera agrimensor matriculado y recibió pagos por $20.000 y $65.000, sin concretar los trabajos comprometidos.

El tercer caso ocurrió en septiembre de 2024 en Banda del Río Salí. Siguiendo la acusación, el sospechoso intervino en gestiones sucesorias y catastrales vinculadas a un inmueble familiar, confeccionó planos y documentación técnica con su sello y firma, y cobró alrededor de $425.000 por honorarios y gastos de un trabajo que jamás fue realizado. Según los denunciantes, el hombre les aseguraba que los trámites ya estaban en curso y les entregó documentación que aparentaba haber sido presentada ante organismos oficiales.

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La investigación comenzó a partir de una denuncia del Colegio de Agrimensores de Tucumán presentada el 17 de octubre de 2025, luego de que una escribana detectara irregularidades en una resolución comunal aportada por una de las familias damnificadas. A partir de esa consulta, el colegio verificó que el imputado no figuraba matriculado como agrimensor en la provincia y denunció la posible falsificación de documentación.

Durante la pesquisa, la Dirección General de Catastro informó que no existían trámites ni planos registrados a nombre del acusado para los inmuebles involucrados. También se incorporaron declaraciones de escribanos, damnificados y del secretario del Colegio de Agrimensores, quien aseguró que su firma y sello habían sido falsificados. Además, en abril de 2026 se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde se secuestraron documentación y teléfonos celulares para ser peritados.

Acusación

El Ministerio Público Fiscal anunció que imputará al hombre por usurpación de título, falsificación y adulteración de instrumento público y estafa. La audiencia de formulación de cargos debía realizarse ayer, pero quedó suspendida. Luego de que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto expusiera la teoría del caso y las evidencias recolectadas, la jueza Isabel de los Ángeles Méndez observó que la abogada defensora del imputado aparecía mencionada en distintas declaraciones y documentos de la causa, lo que podía generar un conflicto de intereses.

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Por esa razón decidió apartarla de la defensa y ordenó la intervención de la Defensoría Pública Oficial para garantizar una representación técnica adecuada. En consecuencia dispuso un cuarto intermedio hasta que la nueva defensa del señalado tome conocimiento del expediente y asuma formalmente como representante del hombre.

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