Un satélite de la Unión Europea detectó una anomalía térmica de 5°C en el Atlántico que anticipa un "Súper El Niño"

La OMM advierte sobre el impacto productivo global

El calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico, que ya supera el umbral de los 2°C, es el factor que otorga a la calificación de "súper" a este evento. Según los datos de la OMM recabados en cables internacionales, las anomalías están alimentadas por corrientes subsuperficiales en el Pacífico tropical que se sitúan 6°C por encima de la media histórica.