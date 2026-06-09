Cuadernos de las Coimas: Fariña aseguró que Lázaro Báez fue "marginado" del cartel de la obra pública

En una nueva jornada del juicio por la causa "Cuadernos de las Coimas", Leonardo Fariña declaró como testigo y brindó detalles sobre el funcionamiento interno de la obra pública durante el kirchnerismo. El exarrepentido sostuvo que su antiguo jefe, Lázaro Báez, fue excluido de “La Camarita”, el selecto grupo de empresas viales que digitaba las licitaciones a nivel nacional.