Murió a los 56 años Marjane Satrapi, la voz que revolucionó la novela gráfica con “Persépolis”

Legado de lucha y memoria

Al recibir aquel reconocimiento en España, la intelectual recordó la importancia del activismo social a través del arte. Ella manifestó: “Pero dado que ustedes, honorables miembros del jurado, me han elegido, aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán”. Sus palabras resonaron globalmente como un tributo necesario para quienes enfrentan persecución política actualmente.