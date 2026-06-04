Murió a los 56 años Marjane Satrapi, la voz que revolucionó la novela gráfica con “Persépolis”
Murió en Francia la artista francoiraní Marjane Satrapi, creadora de Persépolis. Galardonada con el Premio Princesa de Asturias 2024, el comité la ensalzó como una voz fundamental en la defensa de las libertades y los derechos humanos en el mundo.
Resumen para apurados
- La ilustradora francoiraní Marjane Satrapi, creadora de 'Persépolis', falleció hoy a los 56 años en París, presuntamente de tristeza tras la reciente muerte de su esposo.
- Exiliada en los 90, Satrapi revolucionó el cómic con su obra autobiográfica. En 2024 obtuvo el Premio Princesa de Asturias por su constante defensa de los derechos humanos.
- Su muerte deja un vacío en el activismo por las libertades en Irán. Su legado artístico perdurará como un símbolo universal de lucha contra la opresión y la censura estatal.
La comunidad creativa internacional lamentó la pérdida de la ilustradorafrancoiraní Marjane Satrapi, quien falleció hoy en París a los cincuenta y seis años. Según allegados de la referente de Persépolis, ella murió de tristeza poco tiempo después del deceso ocurrido en abril de su esposo Mattias Ripa. El mandatario Emmanuel Macron definió a la autora como: “una figura clave de la cultura francesa y de una artista profundamente comprometida con la libertad, cuya obra transmitía un mensaje universal. Transformó la infancia iraní en una fábula universal“.
Nacida en Rasht durante mil novecientos sesenta y nueve, la novelista gráfica partió al exilio definitivo hacia Europa a mediados de la década del noventa. Su trayectoria alcanzó relevancia mundial mediante relatos autobiográficos que exponen la opresión bajo el régimen teocrático y el dolor del desarraigo. En dos mil veinticuatro, recibió el galardón Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por representar “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad”.
Legado de lucha y memoria
Al recibir aquel reconocimiento en España, la intelectual recordó la importancia del activismo social a través del arte. Ella manifestó: “Pero dado que ustedes, honorables miembros del jurado, me han elegido, aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán”. Sus palabras resonaron globalmente como un tributo necesario para quienes enfrentan persecución política actualmente.
La adaptación cinematográfica de sus memorias junto a Vincent Paronnaud obtuvo premios destacados y una nominación al Óscar. Aquella producción audiovisual permitió acercar realidades complejas del Medio Oriente a millones de espectadores occidentales. Mediante trazos simples pero profundos, la directora consiguió legitimar el género del cómic dentro de los circuitos académicos tradicionales.
Compromiso político frente a la injusticia
En sus últimos años, la pintora denunció con firmeza “la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán”, donde se producía de nuevo una fuerte represión. “Desde hace un tiempo realmente me cuesta entender la política de Francia hacia Irán”, indicó entonces en Instagram, lamentando que a “jóvenes iraníes amantes de la libertad, disidentes, artistas, se les niegan los visados”. Por tal motivo, la opositora rechazó portar la Legión de Honor durante el calendario previo a su partida.
Tras el asesinato de Mahsa Amini bajo custodia policial, la dibujante lideró diversas campañas en favor de las mujeres perseguidas. Su voz reclamó incansablemente el apoyo exterior para las protestas ciudadanas mientras señalaba las fallas del sistema islámico. La desaparición de esta referente deja un vacío inmenso en la búsqueda de igualdad y el respeto fundamental a la existencia humana.