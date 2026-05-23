Murió Dick Parry, histórico colaborador de Pink Floyd en sus temas más emblemáticos

El mundo de la música quedó sacudido por la muerte de Dick Parry, histórico colaborador de Pink Floyd, quien falleció en las últimas horas a los 83 años. La noticia fue confirmada por el guitarrista David Gilmour a través de sus redes sociales, aunque no trascendieron las causas del deceso. El artista fue una pieza clave en algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como “Money”, “Us and Them” y “Shine On You Crazy Diamond”.