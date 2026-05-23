Murió Dick Parry, histórico colaborador de Pink Floyd en sus temas más emblemáticos

Resumen para apurados
- El saxofonista Dick Parry, histórico colaborador de Pink Floyd en temas como 'Money', falleció a los 83 años, según confirmó el guitarrista David Gilmour en redes sociales.
- Parry, amigo de Gilmour desde la adolescencia, grabó en discos clave como 'The Dark Side of the Moon'. Tras un retiro temporal, regresó en 1994 y participó del histórico Live 8.
- Su muerte causó pesar en la industria musical, donde figuras como Graham Nash destacaron su inconfundible tono de saxo, que definió la identidad sonora de Pink Floyd.
El mundo de la música quedó sacudido por la muerte de Dick Parry, histórico colaborador de Pink Floyd, quien falleció en las últimas horas a los 83 años. La noticia fue confirmada por el guitarrista David Gilmour a través de sus redes sociales, aunque no trascendieron las causas del deceso. El artista fue una pieza clave en algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como “Money”, “Us and Them” y “Shine On You Crazy Diamond”.
El saxofonista alcanzó notoriedad por su participación en discos fundamentales como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, donde aportó un sonido distintivo que terminó por convertirse en una de las señas de identidad de la banda. Su vínculo con Gilmour trascendió incluso la etapa clásica del grupo, con colaboraciones en giras y grabaciones posteriores.
Según recordó el propio Gilmour, la relación entre ambos se remontaba a su adolescencia, cuando tocaban juntos con apenas 17 años. “Su sensibilidad y tono hacen que su saxo sea inconfundible”, escribió el músico al despedirlo, destacando especialmente sus intervenciones en “Us and Them” y “Money”.
Parry también formó parte de la banda que acompañó a Gilmour y al tecladista Rick Wright durante la gira On An Island en 2006, y participó del histórico reencuentro de Pink Floyd en el concierto benéfico Live 8, donde los integrantes principales volvieron a compartir escenario tras años de distanciamiento.
El regreso a la música
El propio Gilmour había contado en 1994 cómo se produjo el regreso de Parry a la banda para el álbum The Division Bell. Tras un largo período alejado de la música -durante el cual llegó a vender sus instrumentos y trabajar como herrador-, el saxofonista retomó el contacto a partir de una tarjeta navideña.
El reencuentro fue inmediato: “Tocó tres frases y decidimos que no hacía falta seguir probando. Tenía ese tono inconfundible”, recordó el guitarrista. A partir de allí, Parry volvió a integrarse a grabaciones y giras, incluyendo la de 1994, donde participó en temas como “Wearing the Inside Out”.
Repercusiones
Tras conocerse la noticia, distintas figuras de la industria musical expresaron su pesar en redes sociales. Entre ellos, el cantante Graham Nash y el mánager Merck Mercuriadis, quienes destacaron la huella que Parry dejó en la obra de Pink Floyd.