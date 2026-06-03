Clint Eastwood se retira a los 96 años: ¿cuál es su última película y dónde verla?

Cómo es la última película de Clint Eastwood disponible en Stream

El largometraje sitúa al espectador en la piel de Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, tras un largo proceso de dedicación, logró superar las adicciones de su pasado. Su vida da un vuelco al recibir una convocatoria para ejercer como jurado en un juicio por homicidio, un caso aparentemente sencillo con un acusado de historial violento. Sin embargo, la culpa atormenta al protagonista cuando descubre que los hechos presentados coinciden temporalmente con una noche lluviosa en la que él mismo atropelló a un ser que, en su momento, juzgó como un ciervo.