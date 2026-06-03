SociedadActualidad

Clint Eastwood se retira a los 96 años: ¿cuál es su última película y dónde verla?

La familia del cineasta confirmó el retiro oficial de Eastwood, marcando el final de una era en Hollywood.

Clint Eastwood se retira a los 96 años: ¿cuál es su última película y dónde verla?
Clint Eastwood
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El cineasta Clint Eastwood se retiró de Hollywood a los 96 años, según confirmó su familia, cerrando su histórica carrera con el estreno de su última película 'Jurado Nº2'.
  • El anuncio fue realizado por su hijo Kyle Eastwood. La última obra del director, 'Jurado Nº2', ya está disponible en HBO Max y aborda un dilema moral sobre la culpa individual.
  • El retiro de Eastwood marca el fin de una era dorada en Hollywood, consolidando un legado cinematográfico monumental que seguirá influyendo a futuras generaciones de directores.
Resumen generado con IA

A los 96 años, Clint Eastwood concluyó de forma oficial su trayectoria en la industria audiovisual, según reveló recientemente su hijo Kyle Eastwood, músico de jazz y colaborador frecuente en las bandas sonoras de sus películas. Aunque el último gran llanero solitario de Hollywood posee un estatus de leyenda por sus actuaciones, su labor detrás de las cámaras consagró su figura como un verdadero mito del cine contemporáneo, dejando un legado incalculable de obras maestras.

La película tucumana “Alberdi en el espejo” llega al Santiago del Estero Film Fest 2026

La película tucumana “Alberdi en el espejo” llega al Santiago del Estero Film Fest 2026

El homenaje definitivo a este realizador llega mediante su último proyecto cinematográfico, Jurado Nº2, largometraje disponible en la plataforma HBO Max que funciona como el broche de oro para una carrera irrepetible.

Cómo es la última película de Clint Eastwood disponible en Stream

El largometraje sitúa al espectador en la piel de Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, tras un largo proceso de dedicación, logró superar las adicciones de su pasado. Su vida da un vuelco al recibir una convocatoria para ejercer como jurado en un juicio por homicidio, un caso aparentemente sencillo con un acusado de historial violento. Sin embargo, la culpa atormenta al protagonista cuando descubre que los hechos presentados coinciden temporalmente con una noche lluviosa en la que él mismo atropelló a un ser que, en su momento, juzgó como un ciervo.

Esta última obra de Eastwood, sustentada en un preciso guion de Jonathan Abrams, funciona como la otra cara de la moneda de la clásica 12 hombres sin piedad (1957). Mientras que en la ópera prima de Sidney Lumet un individuo sembraba la duda razonable para salvar a un inocente, este relato deconstruye dicho ideal con el fin de radiografiar la culpa individual y los límites de la moralidad, ofreciendo un ejercicio clásico de contención que cierra con broche de oro una filmografía inmortal.

  • Mystic River (2003): Netflix
  • Invictus (2009): Prime Video
  • Cartas desde Iwo Jima (2006): Netflix
  • Los puentes de Madison (1995): Movistar Plus
  • Sin perdón (1992): Movistar Plus y Filmin
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
1

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
2

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

El alto poder de la gobernabilidad
3

El alto poder de la gobernabilidad

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles
4

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado
5

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

Pensaron que era un terremoto, pero la NASA encontró una explicación inesperada

Pensaron que era un terremoto, pero la NASA encontró una explicación inesperada

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Horóscopo chino: los cuatro signos que cambiarán sus vidas en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que cambiarán sus vidas en junio, según Ludovica Squirru

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

El SMN lanzó una alerta por lluvias: a qué provincia afecta este miércoles

El SMN lanzó una alerta por lluvias: a qué provincia afecta este miércoles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Comentarios