Clint Eastwood se retira a los 96 años: ¿cuál es su última película y dónde verla?

Resumen para apurados
- El cineasta Clint Eastwood se retiró de Hollywood a los 96 años, según confirmó su familia, cerrando su histórica carrera con el estreno de su última película 'Jurado Nº2'.
- El anuncio fue realizado por su hijo Kyle Eastwood. La última obra del director, 'Jurado Nº2', ya está disponible en HBO Max y aborda un dilema moral sobre la culpa individual.
- El retiro de Eastwood marca el fin de una era dorada en Hollywood, consolidando un legado cinematográfico monumental que seguirá influyendo a futuras generaciones de directores.
A los 96 años, Clint Eastwood concluyó de forma oficial su trayectoria en la industria audiovisual, según reveló recientemente su hijo Kyle Eastwood, músico de jazz y colaborador frecuente en las bandas sonoras de sus películas. Aunque el último gran llanero solitario de Hollywood posee un estatus de leyenda por sus actuaciones, su labor detrás de las cámaras consagró su figura como un verdadero mito del cine contemporáneo, dejando un legado incalculable de obras maestras.
El homenaje definitivo a este realizador llega mediante su último proyecto cinematográfico, Jurado Nº2, largometraje disponible en la plataforma HBO Max que funciona como el broche de oro para una carrera irrepetible.
Cómo es la última película de Clint Eastwood disponible en Stream
El largometraje sitúa al espectador en la piel de Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, tras un largo proceso de dedicación, logró superar las adicciones de su pasado. Su vida da un vuelco al recibir una convocatoria para ejercer como jurado en un juicio por homicidio, un caso aparentemente sencillo con un acusado de historial violento. Sin embargo, la culpa atormenta al protagonista cuando descubre que los hechos presentados coinciden temporalmente con una noche lluviosa en la que él mismo atropelló a un ser que, en su momento, juzgó como un ciervo.
Esta última obra de Eastwood, sustentada en un preciso guion de Jonathan Abrams, funciona como la otra cara de la moneda de la clásica 12 hombres sin piedad (1957). Mientras que en la ópera prima de Sidney Lumet un individuo sembraba la duda razonable para salvar a un inocente, este relato deconstruye dicho ideal con el fin de radiografiar la culpa individual y los límites de la moralidad, ofreciendo un ejercicio clásico de contención que cierra con broche de oro una filmografía inmortal.
- Mystic River (2003): Netflix
- Invictus (2009): Prime Video
- Cartas desde Iwo Jima (2006): Netflix
- Los puentes de Madison (1995): Movistar Plus
- Sin perdón (1992): Movistar Plus y Filmin