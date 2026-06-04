Dar de baja una tarjeta de crédito con deudas es un derecho: cómo siguen los pagos

Resumen para apurados
- Los usuarios de tarjetas de crédito en Argentina tienen derecho a dar de baja sus plásticos aun con deudas pendientes, según lo garantiza la Ley Nacional 25.065.
- Aunque la baja frena los costos de mantenimiento, la deuda preexistente sigue vigente y debe pagarse según lo acordado. La renovación requiere aviso previo de 30 días.
- Esta normativa protege a los consumidores financieros frente a las trabas bancarias comunes, promoviendo mayor transparencia en la gestión de deudas y cancelación de servicios.
Una de las herramientas que tienen los usuarios de tarjetas de crédito cuando tienen deudas es pedir su baja. Es usual que las entidades bancarias se nieguen en principio o pongan objeciones a cerrar las cuentas. Sin embargo, los usuarios deben conocer los derechos a los que tienen acceso.
Los usuarios pueden dar de baja su tarjeta en cualquier momento. Siempre debe comunicarse la decisión a la empresa emisora por un medio que permita probar el pedido de baja.
¿Qué pasa si mi tarjeta de crédito tiene una deuda?
En los casos en que una tarjeta de crédito tenga deudas pendientes, el usuario puede pedir su baja de todos modos. Un medio que acredite el pedido de baja puede ser, por ejemplo, una carta documento. La deuda seguirá pendiente y la empresa emisora de la tarjeta podrá hacer el reclamo, pero ya no se cobrarán gastos de mantenimiento.
La Ley Nacional de Tarjetas de Crédito N° 25.065 garantiza el derecho de las personas a rescindir sus tarjetas y obliga a las entidades financieras a aceptar la baja sin objeción.
Cancelar una tarjeta no implica eliminar una deuda preexistente. Esta continúa vigente y debe pagarse según la forma en que se había acordado hacerlo. En este sentido, se deben respetar los plazos de las cuotas pactadas.
¿Qué pasa con la renovación automática de la tarjeta si quiero darla de baja?
Si tu tarjeta de crédito se renueva automáticamente, podés pedir que no te la renueven. Para eso, le tenés que avisar tu decisión a la empresa emisora 30 días antes de que la tarjeta venza. Si no lo hiciste y la empresa renueva tu tarjeta, también podés darla de baja, pero vas a tener que pagar los gastos de renovación.
Por otra parte, si tenés una tarjeta de crédito adicional, podés dar de baja las tarjetas adicionales en cualquier momento y conservar la tarjeta principal del titular.