Dar de baja una tarjeta de crédito con deudas es un derecho: cómo siguen los pagos

¿Qué pasa con la renovación automática de la tarjeta si quiero darla de baja?

Si tu tarjeta de crédito se renueva automáticamente, podés pedir que no te la renueven. Para eso, le tenés que avisar tu decisión a la empresa emisora 30 días antes de que la tarjeta venza. Si no lo hiciste y la empresa renueva tu tarjeta, también podés darla de baja, pero vas a tener que pagar los gastos de renovación.