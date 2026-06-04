Caso Agostina Vega: revelan que Claudio Barrelier “tenía conocimientos” para descuartizar un cuerpo
La autopsia de Agostina Vega confirmó que la adolescente de 14 años fue asesinada por asfixia y que su cuerpo fue desmembrado después de la muerte. Los investigadores sostienen que Claudio Barrelier “tenía conocimientos” para realizar los cortes y avanzan en la reconstrucción de uno de los femicidios más conmocionantes de Córdoba.
Resumen para apurados
- La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada y desmembrada en Córdoba por Claudio Barrelier, imputado por el femicidio y con conocimientos para realizar los cortes.
- El acusado habría abusado y asfixiado a la menor en una casa, para luego trasladar los restos en un auto y enterrarlos en un baldío donde un perro rastreador los halló.
- La Justicia ahora busca determinar si el acusado contó con cómplices para encubrir el femicidio, bajo sospecha sobre la dueña del vehículo utilizado para trasladar el cuerpo.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas nuevos elementos que complican la situación judicial de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen.
Los resultados de la autopsia confirmaron que la joven murió por asfixia y determinaron que el cuerpo fue desmembrado después de su fallecimiento. Además, fuentes vinculadas a la causa señalaron que el acusado “sabía muy bien lo que hacía” al momento de realizar los cortes.
Los peritajes apuntan a que tenía conocimientos para desmembrar un cuerpo
De acuerdo con información surgida de la investigación, los especialistas concluyeron que los cortes fueron realizados con cuchillo y que, si bien no pueden considerarse “profesionales”, Barrelier “tenía evidentes conocimientos para descuartizar un cuerpo”.
Los forenses establecieron además que las mutilaciones ocurrieron post mortem, es decir, cuando Agostina ya había sido asesinada. Este dato resulta clave para la reconstrucción de los hechos y refuerza la hipótesis de una maniobra destinada a ocultar el crimen.
Por otra parte, el informe médico detectó signos compatibles con abuso sexual. Sin embargo, los especialistas no encontraron lesiones graves en los órganos internos de la víctima.
La hipótesis del fiscal sobre el crimen
Según la reconstrucción elaborada por el fiscal Raúl Garzón, Agostina ingresó el 23 de mayo a una vivienda ubicada en el barrio Cofico. Allí, entre esa noche y la madrugada siguiente, habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia.
La investigación sostiene que Barrelier conservó el cuerpo durante varias horas antes de iniciar un plan para deshacerse de los restos y evitar que fueran encontrados por las autoridades.
El traslado de los restos a un descampado
Los investigadores creen que el lunes por la mañana el acusado cargó los restos en un Ford Ka perteneciente a una mujer de su entorno y los trasladó hasta un terreno baldío de barrio Ampliación Ferreyra.
En ese lugar habría enterrado el cuerpo con el objetivo de ocultar pruebas y dificultar el avance de la investigación.
El perro rastreador que permitió encontrar el cuerpo
Uno de los momentos decisivos de la causa fue el hallazgo de los restos, logrado gracias al trabajo de un perro especialmente entrenado para tareas de búsqueda.
El animal marcó un sector cercano a una alcantarilla donde no existían señales visibles de excavaciones recientes. Los investigadores consideran que las lluvias y la humedad registradas durante los días posteriores al crimen contribuyeron a borrar rastros en la superficie.
Las preguntas que todavía busca responder la Justicia
Aunque la autopsia permitió esclarecer cómo murió Agostina y qué ocurrió con su cuerpo después del asesinato, la causa todavía presenta interrogantes.
Uno de ellos es determinar si Barrelier actuó solo o si contó con algún tipo de colaboración tras el femicidio. En ese marco, la Justicia analiza el rol de la propietaria del automóvil utilizado para trasladar los restos.
El vehículo fue secuestrado por orden judicial y los investigadores advirtieron que había sido lavado exteriormente, una circunstancia que generó sospechas sobre posibles intentos de eliminar evidencias.
Mientras avanzan las pericias, los próximos pasos apuntan a establecer qué herramientas utilizó el acusado para desmembrar el cuerpo, cómo logró conservarlo durante varias horas y si existieron maniobras de encubrimiento posteriores al crimen que conmociona a Córdoba y a la Argentina.