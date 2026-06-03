Instituto anuló la condición de socio de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega

El caso de Agostina Vega volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia de género en Argentina. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, las estadísticas continúan reflejando una realidad preocupante: miles de femicidios fueron registrados en el país durante ese período y, según distintos observatorios, se produce aproximadamente un asesinato por motivos de género cada 31 horas.