Instituto anuló la condición de socio de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega
El club cordobés resolvió la expulsión inmediata de Claudio Barrelier, único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años. La institución sostuvo que los hechos son incompatibles con los valores establecidos en su estatuto.
Resumen para apurados
- Instituto de Córdoba expulsó de forma inmediata como socio a Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio de la adolescente de 14 años, Agostina Vega, en Córdoba.
- La expulsión ocurrió tras el hallazgo del cuerpo de la menor y la detención de Barrelier, vinculado a la barra, por conductas incompatibles con los estatutos de la entidad.
- Esta medida institucional refuerza la aplicación del Protocolo contra la Violencia de Género del club, en un contexto nacional donde se registra un femicidio cada 31 horas.
Instituto de Córdoba tomó una contundente decisión institucional en medio de la conmoción que generó el femicidio de Agostina Vega. A través de una resolución de su Tribunal de Convivencia, el club expulsó de manera inmediata de sus registros sociales a Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido por el asesinato de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.
La medida fue comunicada oficialmente por la institución luego de que la investigación judicial avanzara sobre Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido acusado por el crimen que sacudió a la provincia y generó una fuerte repercusión en todo el país.
Agostina había desaparecido el sábado 23 de mayo. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un descampado de Córdoba, confirmándose el peor desenlace posible para un caso que mantuvo en vilo a familiares, amigos y vecinos. Desde entonces, la causa avanzó rápidamente y las sospechas se concentraron sobre Barrelier, quien quedó como el único imputado en la investigación.
Ante esa situación, Instituto decidió actuar de manera inmediata. En el comunicado difundido por la entidad de Alta Córdoba, se explicó que la expulsión se fundamenta en la "extrema gravedad de los hechos investigados" y en la "manifiesta incompatibilidad" de esas conductas con los principios que rigen la vida institucional del club.
Según aclaró la institución, Barrelier era socio y estaba vinculado a la barra brava de Instituto, aunque no integraba las principales líneas de conducción del grupo. Además, el club remarcó que no desempeñaba funciones institucionales, deportivas ni representativas dentro de la entidad.
La "Gloria" sostuvo que los hechos por los cuales el acusado se encuentra detenido resultan incompatibles con los valores promovidos por el club a lo largo de sus 107 años de historia. En ese sentido, la dirigencia ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia.
La decisión también se enmarca en el Protocolo contra la Violencia de Género que Instituto viene desarrollando en los últimos años. Desde la entidad remarcaron que no habrá retrocesos en las políticas destinadas a promover espacios seguros y libres de violencia para socios, deportistas y trabajadores.
El caso de Agostina Vega volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia de género en Argentina. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, las estadísticas continúan reflejando una realidad preocupante: miles de femicidios fueron registrados en el país durante ese período y, según distintos observatorios, se produce aproximadamente un asesinato por motivos de género cada 31 horas.
Mientras la investigación judicial continúa y la Justicia intenta esclarecer todos los detalles del crimen, Instituto decidió marcar distancia de manera institucional con el principal acusado. La expulsión de Barrelier se convirtió así en una de las primeras consecuencias extrajudiciales de un caso que sigue conmocionando a Córdoba y al resto del país.