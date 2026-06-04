Colapinto en el GP de Mónaco: los horarios y el cronograma para ver la Fórmula 1 este fin de semana

Resumen para apurados
- Franco Colapinto competirá en el GP de Mónaco de Fórmula 1 del 5 al 7 de junio para mantener su racha de puntos en uno de los circuitos más exigentes del mundo.
- El piloto de Alpine llega en pleno ascenso tras lograr mejores resultados. El fin de semana incluye prácticas el viernes y una clasificación el sábado clave para el domingo.
- El trazado callejero de Montecarlo, sin margen de error, pondrá a prueba la precisión de Colapinto y definirá su consolidación y protagonismo en la máxima categoría mundial.
La Fórmula 1 se traslada este fin de semana a su escenario más legendario y exigente: el Gran Premio de Mónaco. La cita en el icónico Principado representa el equilibrio perfecto entre la mística histórica y el peligro inminente, una combinación por demás atractiva para el público. Para los argentinos, las miradas apuntarán además hacia Franco Colapinto, del equipo Alpine, llega a esta exigente prueba en pleno ascenso, tras haber cosechado sus mejores resultados desde su debut en la máxima categoría.
El cronograma oficial estipula que la actividad en pista se desarrollará entre el 5 y el 7 de junio en el célebre Circuito de Montecarlo. El trazado callejero cuenta con una extensión de 3,337 kilómetros y se caracteriza por sus curvas cerradas y la proximidad de los guardarraíles. Zonas emblemáticas como Sainte Devote, el Casino, la zona de la Piscina o la mítica curva de Loews —frente al hotel Fairmont y catalogada como la más lenta del calendario— pondrán a prueba los reflejos de la parrilla durante las 78 vueltas de la carrera.
En este asfalto, la sesión de clasificación del sábado será crucial debido a las escasas posibilidades de sobrepaso que ofrece la fisonomía urbana, donde los monoplazas configuran su aerodinámica al máximo sacrificando la velocidad punta. Con un recorrido total de 260,286 kilómetros, Mónaco no perdona porque los pilotos corren prácticamente sin margen para el error, convirtiendo cada giro en un ejercicio de precisión milimétrica.
Horarios del GP de Mónaco 2026 en Argentina
Viernes 5 de junio
Entrenamientos Libres 1: 8.30
Entrenamientos Libres 2: 12.00
Sábado 6 de junio
Entrenamientos Libres 3: 7.30
Clasificación: 11.00
Domingo 7 de junio
Carrera: 10.00
Cómo ver el GP de Mónaco
La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.
Con su combinación de historia, glamour y exigencia técnica, Montecarlo continúa siendo una de las pruebas más prestigiosas del automovilismo y una de las fechas más esperadas por los fanáticos de la Fórmula 1.