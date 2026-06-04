Franco Colapinto encabezará un fin de semana histórico: habrá cuatro argentinos en Mónaco

La referencia inevitable será Colapinto. El piloto bonaerense llega en uno de sus mejores momentos desde que desembarcó en la Fórmula 1. Después de finalizar séptimo en Miami y sexto en Montreal, se consolidó como una de las revelaciones de la temporada y aportó 15 puntos para Alpine. Además, es el único de los cuatro que conoce el trazado de Montecarlo, donde ya compitió en Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1.