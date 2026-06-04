DeportesMotores

Franco Colapinto encabezará un fin de semana histórico: habrá cuatro argentinos en Mónaco

El piloto de Alpine compartirá cartel con Nicolás Varrone, Mattia Colnaghi y Luciano Martínez. Será la primera vez que Argentina tenga representantes simultáneos en la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y Porsche Supercup durante un mismo fin de semana en el Principado.

Franco Colapinto liderará una invasión argentina sin precedentes en Mónaco.
Franco Colapinto liderará una invasión argentina sin precedentes en Mónaco.
04 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Cuatro pilotos argentinos, liderados por Franco Colapinto (F1), competirán en simultáneo en el GP de Mónaco 2026 para marcar un hito histórico en el automovilismo nacional.
  • Colapinto (Alpine) buscará sumar puntos, mientras que Varrone (F2), Colnaghi (F3) y Martínez (Porsche Supercup) debutarán en las desafiantes calles del circuito de Montecarlo.
  • Esta histórica presencia múltiple refleja el fuerte crecimiento del automovilismo argentino en Europa y proyecta una sólida base de talentos para llegar a la máxima categoría.
Resumen generado con IA

El Gran Premio de Mónaco suele ocupar un lugar especial dentro del calendario del automovilismo mundial. Por historia, por glamour y por la dificultad extrema de un circuito que castiga cualquier error. Pero la edición 2026 tendrá además un condimento inédito para Argentina: por primera vez habrá un piloto nacional en cada una de las principales categorías que acompañan a la Fórmula 1 durante el fin de semana del Principado.

Mientras Franco Colapinto buscará sumar puntos con Alpine en la máxima categoría, Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2, Mattia Colnaghi lo hará en Fórmula 3 y Luciano Martínez será parte de la Porsche Supercup. Nunca antes cuatro argentinos habían coincidido en un mismo fin de semana de Mónaco repartidos entre las distintas divisiones que integran el programa oficial.

La referencia inevitable será Colapinto. El piloto bonaerense llega en uno de sus mejores momentos desde que desembarcó en la Fórmula 1. Después de finalizar séptimo en Miami y sexto en Montreal, se consolidó como una de las revelaciones de la temporada y aportó 15 puntos para Alpine. Además, es el único de los cuatro que conoce el trazado de Montecarlo, donde ya compitió en Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1.

Esa experiencia puede resultar decisiva en un circuito en el que la clasificación suele definir gran parte del resultado final. Las calles estrechas, la ausencia de zonas de escape y las escasas oportunidades de sobrepaso convierten a la vuelta rápida del sábado en uno de los momentos más importantes de toda la temporada.

Para Varrone, Colnaghi y Martínez, en cambio, todo será nuevo. Los tres afrontarán el desafío de descubrir uno de los escenarios más exigentes del automovilismo prácticamente sin margen para equivocaciones.

Varrone, que atraviesa su temporada debut en Fórmula 2, llega con confianza después de sumar puntos importantes en las últimas competencias. Sin embargo, reconoció que el estreno en Montecarlo será uno de los mayores desafíos de su año deportivo. El argentino tendrá apenas una práctica para comenzar a familiarizarse con un circuito que exige precisión absoluta desde la primera vuelta.

La situación es similar para Colnaghi. El joven de 17 años, nacido en Italia pero representante de Argentina en Fórmula 3, aprovechó los meses sin actividad de la categoría para preparar una carrera que considera una de las más especiales del calendario. Los simuladores fueron fundamentales para estudiar un trazado donde cada centímetro cuenta y donde una mínima distracción suele terminar contra los guardarraíles.

Luciano Martínez también vivirá una experiencia única. El piloto argentino será parte de la Porsche Supercup, una de las categorías monomarca más prestigiosas del mundo. Para él, competir en Mónaco representa mucho más que una carrera. Es la oportunidad de compartir escenario con la élite del automovilismo internacional y formar parte de una generación que vuelve a colocar la bandera argentina en los grandes escenarios.

Más allá de los resultados, la coincidencia de cuatro argentinos en un mismo fin de semana refleja el crecimiento de la presencia nacional en el automovilismo internacional. Durante años la representación argentina en Europa fue escasa. Hoy, en cambio, hay pilotos compitiendo en distintas categorías del camino hacia la Fórmula 1 y otros que ya lograron instalarse en la máxima categoría.

El desafío deportivo comenzará hoy con las primeras prácticas de Fórmula 2, Fórmula 3 y Porsche Supercup. El viernes llegará el turno de las clasificaciones para las categorías promocionales y de las dos primeras tandas de entrenamientos de la Fórmula 1. El sábado estará marcado por las carreras sprint y la clasificación de la máxima categoría, mientras que el domingo se disputarán las competencias principales. 

Horarios del GP de Mónaco 2026 en Argentina

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8.30

Entrenamientos Libres 2: 12.00

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00

Cómo ver el GP de Mónaco

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.

Temas Fórmula 1MónacoFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial
1

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
2

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari
3

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
4

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas
5

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
2

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por abuso de confianza y despojo a una víctima de abuso
4

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones
5

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Más Noticias
La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Tarucas desafió los pronósticos y mantiene vivo el sueño en el Súper Rugby Américas

Tarucas desafió los pronósticos y mantiene vivo el sueño en el Súper Rugby Américas

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

La previa del encuentro de los leones

La previa del encuentro de los leones

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas

La última misa ricotera por la muerte del Indio Solari: una plaza de Mayo atravesada por el dolor, el pogo y la sensación de orfandad

La última misa ricotera por la muerte del "Indio" Solari: una plaza de Mayo atravesada por el dolor, el pogo y la sensación de orfandad

Cuestionaron un beneficio social liquidado por el Ersept

Cuestionaron un beneficio social liquidado por el Ersept

Comentarios