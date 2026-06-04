Franco Colapinto encabezará un fin de semana histórico: habrá cuatro argentinos en Mónaco
El piloto de Alpine compartirá cartel con Nicolás Varrone, Mattia Colnaghi y Luciano Martínez. Será la primera vez que Argentina tenga representantes simultáneos en la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y Porsche Supercup durante un mismo fin de semana en el Principado.
Resumen para apurados
- Cuatro pilotos argentinos, liderados por Franco Colapinto (F1), competirán en simultáneo en el GP de Mónaco 2026 para marcar un hito histórico en el automovilismo nacional.
- Colapinto (Alpine) buscará sumar puntos, mientras que Varrone (F2), Colnaghi (F3) y Martínez (Porsche Supercup) debutarán en las desafiantes calles del circuito de Montecarlo.
- Esta histórica presencia múltiple refleja el fuerte crecimiento del automovilismo argentino en Europa y proyecta una sólida base de talentos para llegar a la máxima categoría.
El Gran Premio de Mónaco suele ocupar un lugar especial dentro del calendario del automovilismo mundial. Por historia, por glamour y por la dificultad extrema de un circuito que castiga cualquier error. Pero la edición 2026 tendrá además un condimento inédito para Argentina: por primera vez habrá un piloto nacional en cada una de las principales categorías que acompañan a la Fórmula 1 durante el fin de semana del Principado.
Mientras Franco Colapinto buscará sumar puntos con Alpine en la máxima categoría, Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2, Mattia Colnaghi lo hará en Fórmula 3 y Luciano Martínez será parte de la Porsche Supercup. Nunca antes cuatro argentinos habían coincidido en un mismo fin de semana de Mónaco repartidos entre las distintas divisiones que integran el programa oficial.
La referencia inevitable será Colapinto. El piloto bonaerense llega en uno de sus mejores momentos desde que desembarcó en la Fórmula 1. Después de finalizar séptimo en Miami y sexto en Montreal, se consolidó como una de las revelaciones de la temporada y aportó 15 puntos para Alpine. Además, es el único de los cuatro que conoce el trazado de Montecarlo, donde ya compitió en Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1.
Esa experiencia puede resultar decisiva en un circuito en el que la clasificación suele definir gran parte del resultado final. Las calles estrechas, la ausencia de zonas de escape y las escasas oportunidades de sobrepaso convierten a la vuelta rápida del sábado en uno de los momentos más importantes de toda la temporada.
Para Varrone, Colnaghi y Martínez, en cambio, todo será nuevo. Los tres afrontarán el desafío de descubrir uno de los escenarios más exigentes del automovilismo prácticamente sin margen para equivocaciones.
Varrone, que atraviesa su temporada debut en Fórmula 2, llega con confianza después de sumar puntos importantes en las últimas competencias. Sin embargo, reconoció que el estreno en Montecarlo será uno de los mayores desafíos de su año deportivo. El argentino tendrá apenas una práctica para comenzar a familiarizarse con un circuito que exige precisión absoluta desde la primera vuelta.
La situación es similar para Colnaghi. El joven de 17 años, nacido en Italia pero representante de Argentina en Fórmula 3, aprovechó los meses sin actividad de la categoría para preparar una carrera que considera una de las más especiales del calendario. Los simuladores fueron fundamentales para estudiar un trazado donde cada centímetro cuenta y donde una mínima distracción suele terminar contra los guardarraíles.
Luciano Martínez también vivirá una experiencia única. El piloto argentino será parte de la Porsche Supercup, una de las categorías monomarca más prestigiosas del mundo. Para él, competir en Mónaco representa mucho más que una carrera. Es la oportunidad de compartir escenario con la élite del automovilismo internacional y formar parte de una generación que vuelve a colocar la bandera argentina en los grandes escenarios.
Más allá de los resultados, la coincidencia de cuatro argentinos en un mismo fin de semana refleja el crecimiento de la presencia nacional en el automovilismo internacional. Durante años la representación argentina en Europa fue escasa. Hoy, en cambio, hay pilotos compitiendo en distintas categorías del camino hacia la Fórmula 1 y otros que ya lograron instalarse en la máxima categoría.
El desafío deportivo comenzará hoy con las primeras prácticas de Fórmula 2, Fórmula 3 y Porsche Supercup. El viernes llegará el turno de las clasificaciones para las categorías promocionales y de las dos primeras tandas de entrenamientos de la Fórmula 1. El sábado estará marcado por las carreras sprint y la clasificación de la máxima categoría, mientras que el domingo se disputarán las competencias principales.
Horarios del GP de Mónaco 2026 en Argentina
Viernes 5 de junio
Entrenamientos Libres 1: 8.30
Entrenamientos Libres 2: 12.00
Sábado 6 de junio
Entrenamientos Libres 3: 7.30
Clasificación: 11.00
Domingo 7 de junio
Carrera: 10.00
Cómo ver el GP de Mónaco
La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.