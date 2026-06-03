Briatore volvió a elogiar a Colapinto: “Ahora sólo nos queda el bueno”

Resumen para apurados
- Flavio Briatore, asesor de Alpine, elogió recientemente en Europa al piloto argentino Franco Colapinto por su gran evolución y consolidación como pieza clave de la escudería.
- Tras el GP de Canadá, Alpine alcanzó el quinto puesto de constructores. Briatore destacó el proceso de adaptación del argentino y su sólida dupla actual con Pierre Gasly.
- Con la mira en el GP de Mónaco, Alpine proyecta pelear el campeonato mundial para 2028 o 2029, consolidando a Colapinto como un pilar fundamental de su estrategia a futuro.
Franco Colapinto sigue acumulando respaldos dentro de Alpine. Esta vez fue nuevamente Flavio Briatore quien salió a elogiar públicamente al piloto argentino, destacando su crecimiento en la Fórmula 1 y su importancia dentro del proyecto deportivo que la escudería francesa construye para los próximos años.
El histórico dirigente italiano aseguró que el talento de Colapinto nunca estuvo en discusión y explicó que el principal desafío fue lograr que el argentino se adaptara completamente a las características del monoplaza.
"¡Franco tiene talento! El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical", explicó Briatore al referirse al proceso de evolución que atravesó el piloto de Pilar.
El asesor ejecutivo de Alpine también valoró el trabajo realizado junto al argentino durante los últimos meses. "Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero mereció la pena. Este trabajo está dando sus frutos", afirmó.
Las declaraciones llegan en un momento positivo para la escudería. Después del Gran Premio de Canadá, Alpine logró ubicarse en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, un avance que Briatore relacionó con el crecimiento colectivo del equipo y con la consolidación de la dupla integrada por Colapinto y Pierre Gasly.
Sobre el francés también tuvo palabras de elogio. "Pierre Gasly ganó mucha madurez. Es alguien que trabaja muy duro. Junto con Franco forman una buena dupla y, por ahora, también se llevan muy bien", comentó.
Sin embargo, una de las frases que más repercusión generó fue una broma sobre la regularidad que alcanzó el argentino en las últimas carreras.
"Antes teníamos dos Colapinto, el bueno y el malo. Ahora sólo nos queda el bueno. Cuando llegamos a un circuito miramos el pasaporte para asegurarnos de que es el correcto", dijo entre risas.
Más allá del presente, Briatore también se animó a hablar del futuro de Alpine. El italiano aseguró que el objetivo es devolver al equipo a la pelea por los campeonatos del mundo y hasta se animó a fijar un plazo.
"Si todo sale como queremos, podemos aspirar al campeonato en 2028 o 2029", sostuvo.
Para el dirigente, la fórmula para lograrlo no tiene misterios. "No hay ningún secreto. Con Alpine estoy haciendo lo mismo que hice en Benetton y Renault", explicó, recordando las estructuras con las que logró conquistar títulos mundiales en el pasado.
Mientras tanto, Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más emblemáticos del calendario: el Gran Premio de Mónaco. El argentino ya conoce el histórico circuito por sus experiencias en categorías promocionales y llegará con la confianza fortalecida por el respaldo que recibe desde la cúpula de Alpine.
Las actividades comenzarán el viernes con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación se disputará el sábado y la carrera tendrá lugar el domingo. Allí, Colapinto buscará seguir confirmando la evolución que Briatore destacó y continuar consolidándose como una de las piezas centrales del proyecto de la escudería francesa.