Seguridad

Marcha Ni Una Menos: “Retrocedimos en derechos y hoy es más difícil salir de la violencia”

La directora de la Casa de las Mujeres de Tucumán habló sobre el retroceso en las políticas públicas y cuestionó la falta de recursos. La convocatoria es a las 16 en plaza Independencia.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Vicky Disatnik convoca a la marcha Ni Una Menos este miércoles en Tucumán para reclamar contra el recorte de políticas de género estatales y el aumento de femicidios.
  • El reclamo surge tras el femicidio de Agostina Vega (14 años) y el cierre nacional de programas clave como Acompañar, sumado a la escasez de refugios públicos en Tucumán.
  • Pese a los retrocesos, el movimiento feminista juvenil sigue creciendo. Se busca presionar por un presupuesto extraordinario y la declaración de la emergencia de género.
Resumen generado con IA

En la antesala de una nueva movilización por el Ni Una Menos, la directora de la Casa de las Mujeres de Tucumán, Vicky Disatnik, trazó en LA GACETA un panorama crítico sobre la situación actual de la violencia de género y aseguró que, pese al paso del tiempo, los reclamos siguen siendo los mismos, aunque con mayores dificultades.

“Llegamos a esta marcha consternadas por los últimos femicidios. Lo de Agostina Vega nos ha dejado muy angustiadas. Tenía 14 años, como tantas otras chicas cuando empezó el movimiento. Y hoy seguimos reclamando casi lo mismo”, expresó.

Disatnik cuestionó la aparente contradicción entre estadísticas y realidad, “Los números no son del todo fidedignos. Muchos casos no se registran o se construyen a partir de lo que publican los medios. Si sumamos los intentos de femicidio, la situación es mucho más alarmante”.

En ese sentido, advirtió sobre un retroceso en las políticas públicas. “Hoy tenemos menos derechos que hace cuatro años. Desde el gobierno nacional se cerró el Ministerio de las Mujeres y se perdieron 13 programas fundamentales, como el Acompañar, que permitía a muchas salir de sus casas”, señaló.

Ni Una Menos vuelve a las calles: ¿a qué hora comienza la movilización en todo el país?

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También hizo hincapié en las falencias del sistema judicial y en la falta de recursos estatales. “Hay una justicia que no responde como debería y servicios que no son continuos. En Tucumán, por ejemplo, no hay refugios estatales suficientes. Las organizaciones sostienen lo que el Estado no cubre”.

RECLAMO. La consigna “Ni Una Menos” replica en toda la Argentina. la gaceta / foto de analía jaramillo RECLAMO. La consigna “Ni Una Menos” replica en toda la Argentina. la gaceta / foto de analía jaramillo

La referente sostuvo que la violencia de género requiere abordajes integrales y sostenidos. “No se resuelve con dos entrevistas. Las mujeres necesitan procesos terapéuticos, acompañamiento económico y acceso real a la justicia. Muchas abandonan en el camino porque no tienen ni para el transporte”.

Además, remarcó la necesidad de declarar la emergencia en violencia de géner. “Hace falta un presupuesto acorde. Como ocurre ante una catástrofe, el Estado debería destinar recursos extraordinarios para asistir a las mujeres en riesgo”.

Disatnik también alertó sobre el impacto social de los femicidios. “En estos 11 años hubo más de 3.100 mujeres asesinadas. Son miles los niños que quedaron sin madre. Y acceder a derechos como la Ley Brisa sigue siendo muy difícil”.

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

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Pese al escenario adverso, destacó el crecimiento del movimiento feminista, especialmente entre las jóvenes: “Es un movimiento que no para de crecer. Cada vez hay más chicas involucradas, incluso estudiantes secundarias que se suman a marchar”.

Finalmente, convocó a la movilización en Tucumán: “Este miércoles vamos a volver a la calle a reclamar por la vida de las mujeres. Con lluvia o sin lluvia, vamos a marchar. Porque nadie se salva sola”.

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