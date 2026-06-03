Marcha Ni Una Menos: “Retrocedimos en derechos y hoy es más difícil salir de la violencia”

En la antesala de una nueva movilización por el Ni Una Menos, la directora de la Casa de las Mujeres de Tucumán, Vicky Disatnik, trazó en LA GACETA un panorama crítico sobre la situación actual de la violencia de género y aseguró que, pese al paso del tiempo, los reclamos siguen siendo los mismos, aunque con mayores dificultades.