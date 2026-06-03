Pirelli paraliza su planta de Merlo y elimina las horas extra por la caída de las ventas

Resumen para apurados
- Pirelli paralizará su planta de Merlo, Buenos Aires, del 15 al 21 de junio por una fuerte caída en las ventas y el deterioro de la demanda interna de neumáticos en el país.
- Tras despidos previos, la firma eliminará las horas extras y el trabajo los fines de semana desde julio, lo que reducirá un 27% el salario de los 650 operarios de la planta.
- La situación de Pirelli y firmas como Fate refleja una crisis sectorial por la apertura de importaciones y la recesión, amenazando con profundizar la pérdida de empleo industrial.
La crisis que atraviesa la industria del neumático en Argentina sumó un nuevo episodio con la decisión de Pirelli de paralizar completamente su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio. La medida responde a la fuerte caída de las ventas y al deterioro de la demanda interna, un escenario que golpea a todo el sector manufacturero.
La compañía italiana informó que durante esos siete días se suspenderá toda la actividad productiva en la fábrica bonaerense, aunque los trabajadores mantendrán el cobro de sus salarios. Sin embargo, la principal preocupación se centra en los cambios que comenzarán a regir desde julio y que impactarán directamente en los ingresos del personal.
Pirelli elimina las horas extra y reducirá salarios
Según comunicó la empresa, la planta dejará de operar los fines de semana y adoptará un esquema de producción de lunes a viernes. La modificación implica la eliminación de horas extras y adicionales que formaban parte habitual de los ingresos de los operarios.
De acuerdo con estimaciones de los trabajadores, la medida provocará una reducción promedio del 27% en los salarios mensuales, afectando a cientos de empleados de la planta ubicada en el partido bonaerense de Merlo.
Actualmente, el establecimiento emplea a alrededor de 650 trabajadores, aunque desde 2023 la empresa ya llevó adelante un importante proceso de ajuste que incluyó más de 700 desvinculaciones.
Crisis en la industria del neumático
La situación de Pirelli refleja el complejo escenario que atraviesa la industria nacional del neumático. La caída del consumo interno, la pérdida de competitividad y el crecimiento de las importaciones aparecen entre los principales factores que explican la retracción de la actividad.
Fuentes vinculadas a la planta señalaron que la empresa acumula al menos cuatro meses consecutivos de caída en las ventas, situación que encendió las alarmas tanto entre los trabajadores como en el conjunto del sector.
La preocupación también se extiende por la situación de otras compañías del rubro, como Fate, que enfrenta dificultades productivas y laborales similares en un contexto de fuerte desaceleración industrial.
De fabricar 18.000 neumáticos diarios a operar al mínimo
La magnitud de la crisis queda reflejada en los niveles de producción de la histórica planta de Merlo. Actualmente, la fábrica produce entre 3.500 y 4.000 neumáticos por día, muy por debajo de las 18.000 unidades diarias que alcanzó durante sus períodos de mayor actividad.
Inaugurada en 1951, la planta se consolidó durante décadas como uno de los principales centros productivos de Pirelli en Sudamérica. A lo largo de su historia recibió inversiones para ampliar su capacidad industrial y desarrollar productos de mayor valor agregado.
Sin embargo, el panorama actual muestra una realidad muy diferente. Trabajadores y referentes del sector advierten que la combinación entre apertura de importaciones, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo amenaza con profundizar el proceso de contracción industrial durante los próximos meses.
Preocupación por el empleo industrial
La decisión de Pirelli vuelve a poner en el centro del debate la situación del empleo industrial en Argentina. Mientras las empresas buscan adaptarse a la caída de la demanda, los sindicatos alertan sobre el impacto que las suspensiones, los despidos y la reducción de ingresos tienen sobre miles de familias vinculadas a la actividad manufacturera.
El caso de la planta de Merlo se suma así a una serie de señales de alerta que reflejan las dificultades que enfrenta actualmente uno de los sectores industriales más importantes del país.