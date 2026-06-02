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Chevron presentó un proyecto por U$S13.800 millones y busca ingresar al RIGI

La petrolera estadounidense solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con una iniciativa destinada al desarrollo de un área en Neuquén.

VACA MUERTA. ARCHIVO
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Chevron solicitó ingresar al RIGI en Argentina con un proyecto de U$S13.800 millones para desarrollar el área El Trapial en Neuquén y expandir su producción de hidrocarburos.
  • La propuesta representa la mayor inversión privada del RIGI. Chevron opera hace 26 años en el país, donde ya coopera con YPF en Loma Campana, el mayor yacimiento no convencional.
  • El proyecto ratifica el potencial de Vaca Muerta y la confianza externa en los nuevos marcos regulatorios argentinos, perfilando al país como un proveedor energético global.
Resumen generado con IA

Chevron dio un nuevo paso en su estrategia de expansión en Argentina al presentar una solicitud para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de U$S13.800 millones destinado al desarrollo del área El Trapial, en Neuquén. 

La iniciativa constituye la mayor inversión privada presentada hasta el momento bajo ese esquema y la más importante realizada por la compañía en el país desde el inicio de sus operaciones.

El proyecto representa un nuevo respaldo al potencial de Vaca Muerta y se suma a otras iniciativas energéticas que buscan aprovechar los beneficios del RIGI para impulsar inversiones vinculadas al petróleo, el gas y la infraestructura asociada a la actividad exportadora, consignó el diario "Ámbito".

Al confirmar la presentación, la empresa destacó los avances impulsados para el desarrollo de los recursos energéticos argentinos y valoró los marcos regulatorios que favorecen la previsibilidad y las inversiones de largo plazo.

Chevron opera en Argentina desde hace 26 años y acumula inversiones superiores a los U$S10.000 millones. Su desembarco se concretó en 1999 con la adquisición de San Jorge, mientras que uno de sus hitos más relevantes fue el acuerdo firmado con YPF en 2013 para desarrollar Loma Campana, en Vaca Muerta.

Actualmente, Loma Campana es el principal yacimiento no convencional del país y produce cerca de 100.000 barriles diarios. Chevron participa con el 50% del proyecto junto a YPF.

La compañía también opera de manera directa el área El Trapial, donde registra una producción cercana a los 7.000 barriles diarios, además de mantener actividad exploratoria en Narambuena y Loma del Molle.

Por el volumen comprometido, el proyecto para El Trapial se convirtió en la iniciativa de mayor magnitud presentada hasta ahora dentro del RIGI. El monto supera ampliamente los compromisos anunciados por otras empresas energéticas y refleja el interés de los grandes operadores por ampliar su presencia en Vaca Muerta.

La presentación se produce en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera en Neuquén, donde el crecimiento de la producción de shale oil y shale gas impulsa nuevas inversiones orientadas al mercado interno y a la exportación.

Antecedentes y señales previas

La decisión de avanzar con el proyecto no sorprendió al sector. En los últimos meses, directivos de Chevron habían expresado públicamente su interés en ampliar inversiones en Argentina bajo determinadas condiciones regulatorias y macroeconómicas.

Durante la conferencia energética CERAWeek realizada en Houston, el CEO global de la compañía, Mike Wirth, destacó los cambios implementados por el Gobierno nacional en materia de inversión y desarrollo energético, y sostuvo que ya se observaban avances concretos en ese sentido.

Asimismo, durante la Argentina Week realizada en Nueva York, el vicepresidente de Chevron Corporation, Mark Nelson, remarcó el potencial de Argentina como proveedor de energía y señaló que el país puede desempeñar un papel relevante para atender la creciente demanda global del sector.

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