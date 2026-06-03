Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut
El miércoles comenzó con profundo dolor en la zona del Mercofrut. En las primeras horas de la mañana, se registró un grave accidente de tránsito en la colectora de la autopista que dejó como saldo trágico el fallecimiento de un hombre y de su hija.
Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió minutos antes de las 6, a unos 150 metros del Mercado de Concentración Frutihorticola de Tucumán (Mercofrut) e involucró a una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas y un camión Mercedes Benz.
Personal del sistema de emergencias 911 delimitó la zona mientras que los peritos intentarán reconstruir las causas que provocaron el accidente. También identificaron a una de las víctimas como Tamara Ferreyra, cabo 1ª de la Policía de Tucumán, que cumplía funciones en el Distrito Urbano N 1º.
De acuerdo con los visibles daños de los vehículos, el choque habría sido frontal, ocasionando las lesiones que provocaron la muerte de las dos personas que viajaban en la moto.