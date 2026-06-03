LG PlayLa mañana empieza aquí

Una policía y su padre murieron al chocar su moto contra un camión cerca del Mercofrut

El accidente ocurrió antes de las 6, en la colectora. Los vehículos habrían colisionado de frente. El tránsito permanece cortado.

Hace 1 Hs

El miércoles comenzó con profundo dolor en la zona del Mercofrut. En las primeras horas de la mañana, se registró un grave accidente de tránsito en la colectora de la autopista que dejó como saldo trágico el fallecimiento de un hombre y de su hija.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió minutos antes de las 6, a unos 150 metros del Mercado de Concentración Frutihorticola de Tucumán (Mercofrut) e involucró a una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas y un camión Mercedes Benz.

Personal del sistema de emergencias 911 delimitó la zona mientras que los peritos intentarán reconstruir las causas que provocaron el accidente. También identificaron a una de las víctimas como Tamara Ferreyra, cabo 1ª de la Policía de Tucumán, que cumplía funciones en el Distrito Urbano N 1º.

De acuerdo con los visibles daños de los vehículos, el choque habría sido frontal, ocasionando las lesiones que provocaron la muerte de las dos personas que viajaban en la moto. 

Temas Mercado de Concentración Frutihortícola de TucumánInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
1

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
2

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

El alto poder de la gobernabilidad
3

El alto poder de la gobernabilidad

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles
4

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado
5

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Cómo son y qué provocan las drogas sintéticas secuestradas en Tucumán

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

Drogas sintéticas en Tucumán: ¿las fiestas electrónicas volvieron a quedar en la mira?

¿Por qué Toyota Hilux dejó de ser solo una camioneta de trabajo para convertirse en un vehículo familiar?

¿Por qué Toyota Hilux dejó de ser solo una camioneta de trabajo para convertirse en un vehículo familiar?

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Comentarios