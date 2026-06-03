¿Qué alcances tiene la eximición de los alquileres en Ganancias?

Corresponde una precisión, para no sobredimensionar el alcance del problema. El propio decreto aclara que un propietario puede tener varias unidades en alquiler y conservar la exención respecto de todas ellas: la condición de “única” no se evalúa en cabeza del dueño, sino de cada inquilino. La dificultad, por lo tanto, no afecta a quien posee múltiples inmuebles, sino a los supuestos en que la vivienda arrendada no es el hogar principal y permanente de quien la ocupa, detalla. En esta cuestión surge una discusión jurídica de fondo. Cuando el Congreso sanciona una ley, el Poder Ejecutivo puede reglamentarla, pero no emplear esa facultad para restringir lo que la norma concedió. La propia Constitución, invocada por el decreto como fundamento, impone ese límite de manera expresa: el Presidente puede dictar los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, “cuidando de no alterar su espíritu”. En materia tributaria la exigencia es aún más estricta, pues la definición de qué se grava y qué queda exento es competencia exclusiva del Congreso y no puede ser recortada por un decreto. Sobre esa base, no pocos especialistas sostendrán que la reglamentación excedió sus atribuciones: tomó una exención amplia -que comprendía tanto a las empresas como a cualquier vivienda alquilada para habitar- y la circunscribió de manera significativa, complementa el tributarista.