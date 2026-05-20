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Crisis del neumático: Pirelli paraliza su planta de Merlo y el SUTNA vende inmuebles para sostener la obra social

La medida de la empresa se da en medio de una fuerte caída de la producción automotriz y un deterioro sostenido de la actividad industrial, especialmente vinculado al mercado brasileño y al desplome del consumo interno.

Crisis del neumático: Pirelli paraliza su planta de Merlo y el SUTNA vende inmuebles para sostener la obra social
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pirelli paralizará su planta de Merlo el 24 de mayo ante la caída de producción y consumo, mientras el gremio SUTNA venderá propiedades para financiar su obra social.
  • La crisis automotriz, la retracción del mercado brasileño y la importación de neumáticos redujeron la producción local a mínimos históricos y provocaron despidos masivos.
  • La situación profundiza la tensión laboral en el sector y desata una interna en SUTNA por la pérdida de patrimonio, planteando un escenario complejo para el empleo industrial.
Resumen generado con IA

La industria del neumático atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La multinacional Pirelli confirmó la suspensión total de actividades en su planta de Merlo a partir del domingo 24 de mayo, mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, avanzó con un plan para vender inmuebles y financiar la continuidad de la obra social del sector.

La medida de la empresa se da en medio de una fuerte caída de la producción automotriz y un deterioro sostenido de la actividad industrial, especialmente vinculado al mercado brasileño y al desplome del consumo interno.

Pirelli suspende su producción en Merlo

La planta de Pirelli ubicada en el partido bonaerense de Merlo interrumpirá completamente sus tareas durante el domingo 24 de mayo. La paralización alcanzará a los tres turnos habituales de trabajo y, debido al feriado nacional del lunes, la actividad recién volverá a retomarse el martes.

La decisión fue acordada entre la empresa y el SUTNA como respuesta al recorte productivo que atraviesa Stellantis en su planta de El Palomar, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008.

La automotriz reducirá operaciones durante casi un mes entre mayo y junio debido a la caída de patentamientos y a una fuerte retracción de las exportaciones hacia Brasil, mercado clave para la industria automotriz argentina. La compañía también pasará de dos turnos de producción a uno y habilitará un esquema de retiros voluntarios.

Producción en mínimos históricos

Aunque la empresa garantizó el pago del 100% de los salarios de los cerca de 650 trabajadores de la planta, la preocupación crece entre los operarios ante la posibilidad de nuevas suspensiones.

El dirigente de FETIA y trabajador de la fábrica, Germán Palavecino, explicó que la medida busca reducir stock, ahorrar energía y adaptar la producción a la fuerte caída de la demanda.

Actualmente, la planta produce entre 3.500 y 4.000 neumáticos diarios, una cifra muy por debajo de otros períodos:

En 2013 se fabricaban cerca de 18.000 cubiertas por día.

Durante la pandemia el promedio rondaba las 9.000 unidades diarias.

Hoy la actividad opera en uno de los niveles más bajos de su historia reciente.

Además, desde 2023 hasta la actualidad, la compañía ya perdió alrededor de 700 puestos de trabajo como consecuencia de despidos y retiros.

A este escenario se suma el crecimiento de las importaciones: según denuncian desde el sector, el 75% de los neumáticos comercializados actualmente en Argentina provienen del exterior.

El SUTNA vende inmuebles para sostener la obra social

En paralelo a la crisis productiva, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino realizó una Asamblea General Extraordinaria para analizar la situación financiera de la obra social OSPIN.


La conducción encabezada por Alejandro Crespo obtuvo autorización para vender o utilizar como garantía hipotecaria tres propiedades pertenecientes al gremio con el objetivo de sostener las prestaciones médicas para los afiliados.

Los inmuebles se encuentran ubicados en:

Hurlingham: Manuel Ocampo 1088.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Carlos Calvo 2721.

La Lonja, Pilar: Saraví 1800.

Desde el sindicato argumentaron que la caída de aportes provocada por los despidos masivos en las fábricas dejó a la obra social en una situación crítica.

Interna sindical y cuestionamientos

La decisión generó fuertes tensiones internas dentro del gremio. Sectores opositores a la conducción de Crespo impugnaron la asamblea mediante una carta documento y cuestionaron la legalidad del procedimiento.

Los críticos sostienen que la venta de activos históricos del sindicato representa una “desinversión irreversible” y denunciaron presuntas irregularidades estatutarias durante la convocatoria y aprobación de las medidas.

Mientras tanto, la crisis del neumático continúa profundizándose y expone el impacto que la caída industrial, las importaciones y la retracción automotriz tienen sobre el empleo y las estructuras sindicales del sector.

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