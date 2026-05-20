Crisis del neumático: Pirelli paraliza su planta de Merlo y el SUTNA vende inmuebles para sostener la obra social

La industria del neumático atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La multinacional Pirelli confirmó la suspensión total de actividades en su planta de Merlo a partir del domingo 24 de mayo, mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, avanzó con un plan para vender inmuebles y financiar la continuidad de la obra social del sector.