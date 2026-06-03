Política

El Senado nacional tratará la división en salas de la Cámara Federal de Tucumán

La senadora Beatriz Ávila informó que la iniciativa cuenta con dictamen favorable y podría ser aprobada este jueves.

Recinto. SENADO
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado nacional tratará este jueves el proyecto de Beatriz Ávila para dividir en dos salas la Cámara Federal de Tucumán, buscando fortalecer la justicia en la región.
  • La propuesta surge de unificar iniciativas de las senadoras Ávila y Mendoza, cuenta con dictamen favorable y contempla sumar un sexto juez según disponibilidad presupuestaria.
  • De aprobarse, la reforma agilizará las causas de competencia federal en el norte argentino y representa un avance clave en la reorganización del Poder Judicial regional.
Resumen generado con IA

El Senado de la Nación podría aprobar este jueves un proyecto considerado clave para el futuro de la Justicia Federal con sede en Tucumán. La senadora Beatriz Ávila (bloque Independencia), mediante un comunicado, señaló que la iniciativa había sido incorporada al orden del día de la sesión convocada para mañana y cuenta con dictamen favorable y respaldo de distintos espacios políticos.

La propuesta busca reorganizar la actual Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la segunda instancia de la Justicia Federal en la provincia y en la región.

Ávila es autora de uno de los dos proyectos que fueron unificados en el dictamen de comisión. La otra iniciativa corresponde a la senadora Sandra Mendoza. El texto que será sometido a consideración prevé la división de la actual Cámara Federal en dos salas y habilita la posibilidad de incorporar un sexto juez a los cinco magistrados que actualmente integran el tribunal.

Según la parlamentaria, la eventual ampliación de la cantidad de jueces dependerá de la disponibilidad presupuestaria. De concretarse, implicaría reforzar la estructura encargada de intervenir en la segunda instancia de las causas por delitos de competencia federal que se tramitan en Tucumán.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, Ávila solicitó la inclusión del proyecto junto con el tratamiento de diversos pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para cubrir vacantes en el fuero federal. Esto último se dio en medio del debate por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza Federal.

La legisladora sostuvo que el consenso alcanzado en comisión permite avanzar con la media sanción de una iniciativa destinada a fortalecer el funcionamiento de la Justicia Federal en toda la región.

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