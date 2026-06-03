El árbitro de San Martín-Quilmes y un antecedente que vuelve a cobrar relevancia en La Ciudadela

Resumen para apurados
- La AFA designó a Nahuel Viñas como árbitro de San Martín ante Quilmes este domingo en La Ciudadela, un duelo clave por la fecha 17 de la Primera Nacional.
- Aunque el historial con Viñas es positivo, su último antecedente fue la derrota que determinó la salida del DT Ariel Martos, en un historial de siete partidos dirigidos.
- El cruce es clave para el Santo, que llega con tres derrotas al hilo y necesita ganar bajo la conducción de Andrés Yllana para recuperar terreno y aire en el torneo.
San Martín ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en el compromiso del próximo domingo frente a Quilmes. La Asociación del Fútbol Argentino designó a Nahuel Viñas como árbitro principal del encuentro que se disputará desde las 17.30 en La Ciudadela, por la fecha 17 de la Primera Nacional. El juez estará acompañado por Javier Viglieti y Gonzalo Roldán como asistentes, mientras que Franco Rioja se desempeñará como cuarto árbitro.
Si bien el historial general resulta favorable para el conjunto de Bolívar y Pellegrini, el antecedente más reciente con Viñas remite a una jornada difícil para la institución. El árbitro santafesino dirigió la derrota por 2 a 0 frente a Gimnasia y Tiro en el estadio Gigante del Norte, el 26 de julio de 2025, un resultado que terminó marcando el final del ciclo de Ariel Martos como entrenador de San Martín.
Un historial con saldo positivo
Más allá de aquel recuerdo, los números reflejan un balance favorable para el "Santo" cada vez que fue arbitrado por Viñas. En total, el juez controló siete encuentros de San Martín, con un registro de dos triunfos, cuatro empates y apenas una derrota. Entre esos antecedentes aparecen victorias frente a Agropecuario y Alvarado, además de igualdades contra All Boys, Nueva Chicago, San Martín de San Juan y el "Sojero".
Ahora, Viñas volverá a cruzarse en el camino del "Santo" en un contexto especial. El conjunto dirigido por Andrés Yllana llega al partido golpeado por las tres derrotas consecutivas frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland, por lo que el duelo ante Quilmes aparece como una buena oportunidad para recuperar terreno y reencontrarse con la victoria. En una semana cargada de análisis y expectativas, el árbitro será uno de los protagonistas de una tarde que puede resultar determinante para el futuro inmediato del "Santo".