El árbitro de San Martín-Quilmes y un antecedente que vuelve a cobrar relevancia en La Ciudadela

Ahora, Viñas volverá a cruzarse en el camino del "Santo" en un contexto especial. El conjunto dirigido por Andrés Yllana llega al partido golpeado por las tres derrotas consecutivas frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland, por lo que el duelo ante Quilmes aparece como una buena oportunidad para recuperar terreno y reencontrarse con la victoria. En una semana cargada de análisis y expectativas, el árbitro será uno de los protagonistas de una tarde que puede resultar determinante para el futuro inmediato del "Santo".