Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Sin embargo, la vida le tenía reservada la valla más alta y traicionera. El martes 1 de diciembre de 2009, todo se rompió. Caminaba hacia Catamarca, custodiando a la Virgen, cuando un camión lo atropelló en la ruta. El impacto destrozó al atleta, pero no al hombre. Esa fue su última caminata de fe, el golpe brutal que lo bajó de las pistas y lo empujó a esa realidad que nadie quiere mirar de frente, donde solo hay espacio para la vejez, la enfermedad y el olvido.