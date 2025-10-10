Secciones
Tony Rodríguez, el hombre que llenaba de luz el Parque Avellaneda, hoy necesita de todos nosotros

Un deportista que dedicó su vida a los demás, hoy precisa de la solidaridad de su comunidad para poder vivir con dignidad.

Juan Manuel Rovira
Juan Manuel Rovira Hace 1 Hs

Tony Rodríguez es uno de esos personajes tucumanos que muchos recuerdan por su espíritu incansable por el deporte (era fondista) y por su amor por los demás. Después de dejar las comptetencias, durante años fue un habitual del parque Avellaneda, donde podía verse sentado en su banco, alimentando palomas y compartiendo su alegría con quienes se cruzaban en su camino. Para él, cada día era una oportunidad de dar y de acompañar, siempre con historias para contar y una paz contagiosa.

Pero la vida de Tony dio un giro inesperado el martes 1 de diciembre de 2009. Un accidente mientras se dirigía a Catamarca con la Virgen lo dejó en una situación crítica, y desde entonces su rutina cambió para siempre. 

Esa fue la última vez que Tony participó de una caminata, porque el accidente le interrumpió un curriculum que cualquier fondista envidiaría: completó 56 maratones de 42 kilómetros -fue subcampeón argentino- y cinco ultramaratones de 100 kilómetros, además de la ultramaratón de 24 horas. 

Y hoy, quien fuera un maratonista que corría por los niños con cáncer necesita correr otra carrera: la de recibir apoyo y cuidados.

Actualmente, Tony atraviesa dificultades de salud y enfrenta la soledad de la vejez. Sus días en el parque quedaron atrás, y hoy depende de la ayuda de familiares y amigos, como Bruno Garbero y Josefina Carbajal, que lo acompañan, lo llevan al médico y se encargan de conseguirle medicación y todo lo que necesita.

La comunidad tucumana puede colaborar con Tony proporcionando ropa de cama, ropa personal, calzado, alimentos no perecederos, medicación y una silla que le permita sentarse cómodamente. Cada gesto cuenta para que este hombre que tanto dio, no sea olvidado.

Tony es un tucumano lleno de luz que merece una mejor calidad de vida. Su caso ya se comparte en redes sociales para que llegue a las autoridades locales, incluyendo al intendente Federico Augusto Masso, con la esperanza de que la ayuda llegue cuanto antes.

Quienes puedan colaborar pueden escribir a las redes de  Bruno Garbero, Josefina Carbajal o Karina Garbero

