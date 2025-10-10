Tony Rodríguez, el hombre que llenaba de luz el Parque Avellaneda, hoy necesita de todos nosotros

Tony Rodríguez es uno de esos personajes tucumanos que muchos recuerdan por su espíritu incansable por el deporte (era fondista) y por su amor por los demás. Después de dejar las comptetencias, durante años fue un habitual del parque Avellaneda, donde podía verse sentado en su banco, alimentando palomas y compartiendo su alegría con quienes se cruzaban en su camino. Para él, cada día era una oportunidad de dar y de acompañar, siempre con historias para contar y una paz contagiosa.