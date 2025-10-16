Secciones
Tony Rodríguez, el atleta que inspiró a muchos tucumanos, comenzó a recibir apoyo en su momento más difícil

El hombre que llenaba de luz el parque Avellaneda recibió la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, además del acompañamiento de vecinos y referentes deportivos.

IMAGEN GENTILEZA KARINA GARBERO / FACEBOOK IMAGEN GENTILEZA KARINA GARBERO / FACEBOOK
Hace 2 Hs

Tras conocerse la historia de Tony Rodríguez, el deportista que llenaba de luz el parque Avellaneda y dedicó gran parte de su vida a los demás, comenzó a gestarse una cadena de solidaridad para acompañarlo en este difícil momento. El hombre, reconocido atleta de fondo y figura pintoresca del atletismo provincial, enfrenta actualmente un delicado estado de salud y necesita del acompañamiento de la comunidad para poder vivir con dignidad.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, recibió en los últimos días al maratonista y referente deportivo Juan Pablo Juárez, quien actúa como nexo en esta cruzada solidaria. Durante el encuentro también participaron Bruno y Karina Garbero, y Josefina Carabajal, quienes vienen sosteniendo de cerca al atleta.

“Pudimos recibir a un grupo de tucumanos y tucumanas con gran corazón solidario, que se acercaron para hacernos llegar las inquietudes de Tony Rodríguez, gran atleta que solía encontrárselo en el parque Avellaneda. En primer lugar quiero agradecerles su solidaridad, y además destacar la labor de Juan Pablo Juárez, quien esta oficiando en este caso como nexo y conociéndolo va a estar a la par de Tony para lo que necesite”, expresó el ministro tras la reunión.

Masso informó que desde la cartera social ya se brindó una primera asistencia. “Le acercamos a Tony algunos mobiliarios que está necesitando para que esté más cómodo y además insumos para su alimentación. Como les decía a este grupo maravilloso, las puertas de Desarrollo Social están siempre abiertas a este tipo de situaciones, y cuando nace la espontánea solidaridad de los tucumanos, lo que menos podemos hacer es ponernos a la par de estas organizaciones para lo que necesiten, y ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas”, sostuvo.

Tony Rodríguez es una figura muy querida en la comunidad deportiva. Representó a Tucumán en innumerables competencias, especialmente en pruebas de larga distancia, y protagonizó travesías emblemáticas, como la que realizó desde San Miguel de Tucumán hasta la iglesia Virgen del Valle de Catamarca. Antes de sus problemas de salud, se había convertido en promotor de espacios saludables y en un personaje urbano inspirador que contagiaba valores y energía en el parque Avellaneda.

Para finalizar, Bruno Garbero destacó la importancia de generar una red de apoyo. “Queríamos plantearle al Ministro el caso de Tony, este atleta de la Virgen que hoy se encuentra muy delicado, para poder generar una red de contención que le permita tener una calidad de vida digna. Además, vamos a trabajar para que sea reconocido como el gran atleta nacional e internacional que es, así que desde ya muchas gracias por el apoyo”.

