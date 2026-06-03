Netflix estrena la polémica docuserie "Michael Jackson; el veredicto" y reabre el debate más controvertido de su vida
A días del éxito de la película biográfica Michael, Netflix apuesta por una serie centrada en uno de los episodios más polémicos de la vida del Rey del Pop. Qué muestra y por qué divide opiniones.
Resumen para apurados
- Netflix estrena el 3 de junio la docuserie 'Michael Jackson: el veredicto' para analizar el polémico juicio de 2005 donde el cantante fue absuelto de abuso sexual.
- El lanzamiento ocurre tras el éxito de la película biográfica 'Michael' e incluye testimonios clave del abogado defensor Thomas Mesereau y miembros de la fiscalía.
- La producción reaviva el debate sobre el legado del artista y genera fuerte polarización, con campañas de fans en redes sociales que exigen boicotear la plataforma.
A más de 15 años de su muerte, el nombre de Michael Jackson vuelve a ocupar el centro de la escena. El reciente estreno de la película biográfica sobre el artista impulsó un renovado interés por su figura, pero también reavivó las discusiones en torno a uno de los capítulos más sensibles de su historia personal.
En este contexto, Netflix lanza este 3 de junio "Michael Jackson: el veredicto", una docuserie que analiza el mediático juicio de 2005 en el que el cantante fue absuelto de las acusaciones de abuso sexual y suministro de sustancias intoxicantes a un menor.
De qué trata la docuserie "Michael Jackson: el veredicto"
La nueva producción se centra en uno de los procesos judiciales más seguidos de la historia reciente de Estados Unidos. A través de testimonios, documentos y reconstrucciones de los hechos, la serie explora el impacto que tuvo el caso en la carrera y la imagen pública del llamado "Rey del Pop".
La propuesta llega en un momento en el que el interés por Jackson volvió a crecer a nivel mundial gracias al éxito de la película "Michael", que repasa distintos momentos de su trayectoria artística y su ascenso como una de las mayores figuras de la música.
Sin embargo, mientras el largometraje pone el foco en el legado musical del artista, la docuserie aborda un tema que sigue generando posiciones enfrentadas entre seguidores, críticos y especialistas.
La polémica que rodea al estreno de Netflix
Desde que Netflix difundió las primeras imágenes de la producción, comenzaron las reacciones en redes sociales. Numerosos fanáticos cuestionaron el proyecto al considerar que vuelve a instalar dudas sobre un caso que ya tuvo una resolución judicial.
Las críticas dieron lugar a campañas digitales, peticiones y llamados a boicotear el estreno. Algunos grupos incluso impulsaron iniciativas para que los usuarios no reproduzcan la serie o cancelen sus suscripciones a la plataforma.
Pese a ello, la controversia también despertó una fuerte expectativa entre quienes desean conocer nuevos detalles sobre uno de los episodios más debatidos de la vida de Jackson.
Los testimonios inéditos que presenta la serie
Uno de los aspectos más destacados de la producción es la incorporación de voces que no habían hablado públicamente en profundidad sobre el juicio.
Entre los entrevistados aparece Thomas Mesereau, abogado que lideró la defensa del cantante durante el proceso judicial de 2005 y cuya participación genera especial interés entre quienes siguieron el caso durante años.
La docuserie también incluye declaraciones de personas vinculadas a la acusación, entre ellas fiscales y testigos que mantienen sus posiciones respecto de lo ocurrido. Esta combinación de perspectivas busca reconstruir el clima de un juicio que dividió a la opinión pública y marcó para siempre la carrera del artista.