Biopic de Michael Jackson: qué es real y qué no en la película sobre la vida del Rey del Pop

Resumen para apurados
- La biopic 'Michael' narra en cines la vida del Rey del Pop para contrastar hitos reales y licencias narrativas, abarcando desde su infancia hasta su éxito global hacia fines de 1988.
- El film valida el maltrato de su padre y el accidente de Pepsi, pero altera el origen de Thriller y el despido de su mánager, simplificando procesos históricos reales complejos.
- La omisión de denuncias de abuso genera debate sobre la objetividad del relato. Se cuestiona el uso de versiones 'limpias' que priorizan el éxito artístico sobre las polémicas.
La película Michael, centrada en la historia del Rey del Pop, vuelve a poner en discusión los límites entre reconstrucción histórica y licencia narrativa. A lo largo del film, se retratan episodios clave de la vida de Michael Jackson, pero no todos los hechos se ajustan de la misma manera a la realidad.
Algunos pasajes están respaldados por testimonios y registros, mientras que otros presentan cambios, simplificaciones o directamente escenas que no ocurrieron tal como se muestran en pantalla.
Qué es real en la biopic de Michael Jackaon
Varios de los episodios retratados en la película tienen sustento en hechos documentados o en testimonios de los propios protagonistas. Entre ellos, uno de los más impactantes es el vínculo con su padre, Joseph Jackson. Tanto Michael como Joseph reconocieron que existieron castigos físicos durante su infancia, aunque con versiones diferentes sobre su intensidad.
También es real el accidente ocurrido en 1984 durante la filmación de un comercial de PepsiCo, cuando el cabello del cantante se incendió en pleno rodaje. El hecho está documentado y derivó en una indemnización que permitió financiar un centro de atención para quemados.
Otro aspecto fiel a la realidad es que, pese a su enorme éxito con Thriller, Jackson continuó viviendo en la casa familiar en Encino junto a su madre, antes de mudarse años más tarde a Neverland. En ese entorno, además, convivía con numerosos animales exóticos, incluido su famoso chimpancé Bubbles, algo que también está respaldado por registros de la época.
Qué no es real (o fue modificado)
Otros momentos que aparecen en la película no ocurrieron como se muestran. Uno de ellos es la supuesta escena en la que Michael despide a su padre como mánager mediante un fax. En la realidad, el cambio de representación fue más gradual y estuvo vinculado a la finalización de contratos y nuevas decisiones profesionales.
Tampoco es correcta la escena en la que Joseph Jackson reacciona al ver a su hijo tras una cirugía estética. Según relatos familiares, quien tuvo ese primer encuentro fue su hermano Jermaine Jackson, en un contexto distinto al que muestra el film.
Otro punto ficcionalizado es el origen del título de la canción Thriller. La película sugiere que surgió tras una maratón de películas de terror, pero en realidad fue el compositor Rod Temperton quien tuvo la idea al despertar con esa palabra en mente y luego reescribió la canción.
Ademas, la película opta por recortar el relato en un punto clave: finaliza en 1988, antes de que salieran a la luz las denuncias por abuso sexual que atravesaron la vida de Jackson en años posteriores. Esta decisión no solo responde a criterios narrativos, sino también a limitaciones legales y al enfoque elegido por la producción.
La omisión de los episodios más controvertidos generó cuestionamientos entre críticos y espectadores, que señalan que la película construye una versión “limpia” o incompleta del artista. En ese sentido, el film se centra en el talento, el éxito y el legado musical, dejando en segundo plano —o directamente afuera— los aspectos más polémicos.