Biopic de Michael Jackson: qué es real y qué no en la película sobre la vida del Rey del Pop

Qué no es real (o fue modificado)

Otros momentos que aparecen en la película no ocurrieron como se muestran. Uno de ellos es la supuesta escena en la que Michael despide a su padre como mánager mediante un fax. En la realidad, el cambio de representación fue más gradual y estuvo vinculado a la finalización de contratos y nuevas decisiones profesionales.