Netflix: José Coronado arrasa con la nueva serie que adapta la mejor película de Ricardo Darín

Netflix volvió a apostar fuerte por uno de los clásicos más importantes del cine argentino. La plataforma confirmó el inicio del rodaje de la nueva versión de “Nueve reinas”, la mítica película protagonizada originalmente por Ricardo Darín y Gastón Pauls. Esta vez, la historia llegará en formato serie y contará con un elenco encabezado por Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado.