Netflix: José Coronado arrasa con la nueva serie que adapta la mejor película de Ricardo Darín

Resumen para apurados
- Netflix comenzó en Madrid el rodaje de la serie que adaptará la célebre película argentina 'Nueve reinas', protagonizada por Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado.
- La producción traslada la intriga original de Fabián Bielinsky a la crisis económica de España en 2012, donde dos estafadores intentan vender unas valiosas estampillas falsas.
- Este lanzamiento refuerza la apuesta de Netflix por relanzar clásicos del cine argentino, buscando captar nuevas audiencias globales y generar un alto impacto internacional.
Netflix volvió a apostar fuerte por uno de los clásicos más importantes del cine argentino. La plataforma confirmó el inicio del rodaje de la nueva versión de “Nueve reinas”, la mítica película protagonizada originalmente por Ricardo Darín y Gastón Pauls. Esta vez, la historia llegará en formato serie y contará con un elenco encabezado por Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado.
La producción ya comenzó a filmarse en Madrid y promete convertirse en uno de los grandes lanzamientos internacionales de Netflix. El proyecto buscará expandir el universo narrativo creado por Fabián Bielinsky y actualizar la trama al contexto social y económico de España durante la crisis de 2012.
Cómo será la nueva serie de “Nueve reinas” en Netflix
La nueva adaptación de “Nueve reinas” estará ambientada en el Madrid de 2012, en plena crisis económica. Allí aparece Marcos, interpretado por Álvaro Morte, un experimentado estafador que se cruza con Juan, un joven desesperado por la falta de dinero y encarnado por Patrick Criado.
Lo que comienza como una serie de pequeños engaños callejeros rápidamente escala hasta transformarse en un golpe millonario. Ambos intentarán vender unas legendarias estampillas falsas conocidas como “las nueve reinas” a un poderoso magnate interpretado por José Coronado.
Según adelantó Netflix, la serie mantendrá el espíritu del thriller original, pero sumará nuevas capas dramáticas y profundizará las relaciones entre los protagonistas. La adaptación también pondrá el foco en una sociedad golpeada por la crisis, donde la línea entre víctimas y estafadores parece desaparecer.
José Coronado lidera el elenco de la serie de Netflix
Uno de los grandes atractivos del proyecto será la participación de José Coronado, uno de los actores más reconocidos de España gracias a producciones como “Entrevías” y “Legado”.
El elenco también incluye a Álvaro Morte, recordado mundialmente por su papel en “La casa de papel”, y Patrick Criado, otra de las figuras destacadas de las ficciones españolas recientes.
Además, completan el reparto Aura Garrido y Margarida Corceiro. La serie fue creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, mientras que la dirección estará a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra.
Netflix confirmó que la producción corre por cuenta de LAZONA y que el rodaje ya se encuentra en marcha en distintas locaciones de Madrid.
Por qué “Nueve reinas” sigue siendo una película de culto
A más de veinte años de su estreno original, “Nueve reinas” continúa siendo una de las películas más importantes e influyentes del cine argentino moderno.
La obra de Fabián Bielinsky logró destacarse gracias a un thriller construido sobre engaños cotidianos, pequeñas estafas y personajes ambiguos que sobreviven en medio de la desconfianza permanente.
El film también quedó marcado por la inolvidable química entre Ricardo Darín y Gastón Pauls, quienes transformaron a Marcos y Juan en dos personajes icónicos del cine latinoamericano.
Además de su impactante giro final, “Nueve reinas” se convirtió en una referencia obligada dentro del género policial y fue celebrada internacionalmente por su originalidad narrativa.
Ricardo Darín seguirá ligado al fenómeno de “Nueve reinas”
Aunque Ricardo Darín no participará de esta nueva adaptación de Netflix, su figura continuará inevitablemente asociada al proyecto.
El actor construyó uno de los personajes más recordados de toda su carrera en la película original y cualquier comparación con la nueva versión será inevitable entre los fanáticos.
Darín además atraviesa un gran presente internacional gracias al éxito de “El Eternauta”, otra de las grandes apuestas de Netflix en habla hispana.
Por eso, el anuncio de esta serie también volvió a poner el foco sobre el legado de “Nueve reinas” y sobre el impacto que la película argentina sigue teniendo en las nuevas generaciones.