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La UIA celebró la baja en las retenciones

El anuncio contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción, indicó la entidad, que además pidió la adhesión de las provincias.

Hace 2 Hs

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la baja de retenciones para distintos productos industrializados que anunció el Gobierno días atrás y, a su vez, solicitó que los gobiernos provinciales y municipales se adhieran a esa medida. La UIA publicó un comunicado en el que detalló los beneficios de la quita definitiva de los Derechos de Exportación (DEX) para el sector en 2027.

La entidad manifestó que fue uno de los planteos que le realizó al ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro que mantuvieron el pasado martes. Sobre la decisión del Ejecutivo, expresó que “va en el sentido correcto” ya que “contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”.

El organismo que comanda Martín Rappallini explicó el aporte que genera el sector industrial en lo que se refiere a materia tributaria, donde afirmó que en promedio se ubica en el “26,6% del total de los principales impuestos del país”. “Por eso, toda medida orientada a reducir distorsiones tributarias y mejorar las condiciones de competitividad resulta fundamental para un sector que compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”, plantearon.

En otro tramo del comunicado, la UIA invitó a que los gobiernos provinciales y municipales se adhieran a la medida que implementó Nación: “La competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción”. “Desde la UIA continuaremos trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en una agenda que permita seguir reduciendo costos, eliminando distorsiones y fortaleciendo la competitividad de la industria argentina”, concluyó el documento.

Durante su exposición en la Bolsa de Cereales, el presidente Javier Milei confirmó la baja de retenciones para distintos granos y, a su vez, para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias. La reducción, según explicó el mandatario, estará anclada al nivel de recaudación que consiga el Estado. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Caputo despejó las dudas del esquema y confirmó que se realizarán de manera gradual y prefijada. Para el sector, la baja de alícuota comenzará a partir de julio y se extenderá hasta junio de 2027. Será de 0,375% mensual, por lo que para el año próximo quedarán eliminadas de manera definitiva.

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