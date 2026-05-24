La UIA celebró la baja en las retenciones

Durante su exposición en la Bolsa de Cereales, el presidente Javier Milei confirmó la baja de retenciones para distintos granos y, a su vez, para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias. La reducción, según explicó el mandatario, estará anclada al nivel de recaudación que consiga el Estado. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Caputo despejó las dudas del esquema y confirmó que se realizarán de manera gradual y prefijada. Para el sector, la baja de alícuota comenzará a partir de julio y se extenderá hasta junio de 2027. Será de 0,375% mensual, por lo que para el año próximo quedarán eliminadas de manera definitiva.