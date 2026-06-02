Política

Jaldo y gobernadores del Norte Grande reclaman obras de infraestructura y compensaciones en electricidad

Los mandatarios del NOA y NEA se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, y consensuaron una agenda de pedidos vinculada a energía, gas y rutas nacionales.

Reunión de gobernadores. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Reunión de gobernadores. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo y gobernadores del Norte Grande exigieron hoy en el CFI al ministro del Interior obras de infraestructura y subsidios de luz por las altas temperaturas en el norte.
  • El reclamo conjunto, que incluye gasoductos para Vaca Muerta y reparación de rutas, busca mitigar los altos costos de energía que afectan a las provincias del NOA y NEA.
  • Se acordó mantener una mesa de trabajo permanente con la Nación para avanzar en los pedidos particulares, buscando reducir asimetrías y mejorar la competitividad productiva.
Resumen generado con IA

Osvaldo Jaldo integró el grupo de gobernadores del Norte Grande que se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante el encuentro, los mandatarios consensuaron el reclamo por obras de infraestructura energética, vial y gasífera para la región, además de una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA debido a las altas temperaturas y la elevada demanda de energía.

En el encuentro también participaron el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Los mandatarios abordaron una agenda vinculada a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo del Norte argentino. En ese sentido, Jaldo explicó que se planteó la necesidad de avanzar con proyectos relacionados con el gas, la recuperación de rutas nacionales y compensaciones a la tarifa eléctrica.

“Coincidimos los gobernadores del NOA y del NEA en la importancia de concretar obras que tienen que ver con la energía, el gas y las rutas nacionales, fundamentales para sacar nuestra producción, mejorar la conectividad y reducir los riesgos que generan las rutas en mal estado”, afirmó.

Asimismo, el gobernador remarcó el pedido conjunto realizado por Tucumán, Salta y Jujuy para concluir obras vinculadas al abastecimiento de gas de la región. “Solicitamos que se termine la obra de Reversión y otras que son indispensables para que el gas de Vaca Muerta llegue lo antes posible a nuestras provincias. Hoy es más difícil conseguirlo y a un costos mas elevados”, sostuvo.

Otro de los planteos realizados por Jaldo estuvo relacionado con la necesidad de implementar un esquema de compensación energética para las provincias del Norte, similar al beneficio que reciben las las provincias que registran bajas temperaturas.

“Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte.

Finalmente, Jaldo indicó que se acordó continuar abordando con el Ministerio de Interior los planteos particulares de cada provincia, en el marco de una agenda de trabajo permanente entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional.

"A la Argentina la sacamos adelante a través del diálogo, colaboración y acompañamiento reciproco entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales", concluyó el mandatario.

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