Jaldo y gobernadores del Norte Grande reclaman obras de infraestructura y compensaciones en electricidad

Osvaldo Jaldo integró el grupo de gobernadores del Norte Grande que se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante el encuentro, los mandatarios consensuaron el reclamo por obras de infraestructura energética, vial y gasífera para la región, además de una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA debido a las altas temperaturas y la elevada demanda de energía.