Pichetto le marcó la cancha al Gobierno por las PASO: “Hay sectores que no van a permitir su eliminación”

Pese a sus recientes acercamientos con sectores del peronismo y figuras como Axel Kicillof o Guillermo Moreno, Pichetto negó estar liderando una "unificación" partidaria. Sin embargo, admitió la construcción de una propuesta nacional de centroderecha capaz de competir con el actual Gobierno, en un armado que incluye a aliados como Emilio Monzó y Nicolás Massot.