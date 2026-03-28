Tucumán será sede del Parlamento del Norte Grande

El legislador que integra la mesa de autoridades de la Cámara mencionó que también se abordó lo referido a las inundaciones. “Fue un tema casi común en todas las provincias del norte”, dijo. Afirmó que otro reclamo central que se hará a la Nación es que cumpla con el mantenimiento de las rutas nacionales. “El impuesto del combustible se cobra todos los meses y que la Nación no lo coparticipa a las provincias, con el consiguiente deterioro que tienen las rutas desde hace dos años. Sin dudas es uno de los puntos clave, porque no tiene que ver sólo con la seguridad vial sino también con la producción, el turismo, la generación de riquezas, con la interconexión y porque, además, es un dinero que todos los argentinos aportan”, desarrolló.