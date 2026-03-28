Tucumán será sede del Parlamento del Norte Grande

Tucumán será sede el 13 y 14 de abril del primer plenario de 2026 del Parlamento del Norte Grande. Se esperan 130 parlamentarios de las 10 provincias que integran el organismo regional para discutir temas que afectan a la región en común. La determinación se tomó el jueves en Jujuy, durante la reunión de la Junta Ejecutiva.
El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano, representó a Tucumán durante el encuentro. La que autoridades legislativas de la región avanzaron en la definición de la agenda de trabajo para el presente año y analizaron las principales problemáticas que atraviesan las provincias del NOA y del NEA.
Momentos difíciles
Toscano concurrió a Jujuy en representación del vicegobernador Miguel Acevedo, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial. En diálogo con LG PLAY, remarcó que se están viviendo momentos difíciles en la Argentina. “En el temario se ha ido avanzando fundamentalmente con los problemas comunes que tienen todas las provincias del norte: la baja de la recaudación, la baja del consumo y cómo la industria argentina está perdiendo espacio ante la exportación. Vamos a invitar a industriales del norte para que hagan una exposición en Tucumán”, adelantó.
El legislador que integra la mesa de autoridades de la Cámara mencionó que también se abordó lo referido a las inundaciones. “Fue un tema casi común en todas las provincias del norte”, dijo. Afirmó que otro reclamo central que se hará a la Nación es que cumpla con el mantenimiento de las rutas nacionales. “El impuesto del combustible se cobra todos los meses y que la Nación no lo coparticipa a las provincias, con el consiguiente deterioro que tienen las rutas desde hace dos años. Sin dudas es uno de los puntos clave, porque no tiene que ver sólo con la seguridad vial sino también con la producción, el turismo, la generación de riquezas, con la interconexión y porque, además, es un dinero que todos los argentinos aportan”, desarrolló.
El ex funcionario de la Capital indicó que estos y otros reclamos se plasmarán en un documento unificado para hacer un planteo formal ante el Poder Ejecutivo de la Nación.