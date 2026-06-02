César González, antes de la reunión con Aetat: “No está descartado un paro”

“El ofrecimiento fue rechazado categóricamente”, afirmó González a LA GACETA al referirse a la propuesta de pagar los salarios de mayo en tres cuotas (los días 5, 12 y 19) y el medio aguinaldo en un plazo de 90 días. “No estamos en condiciones de aceptar eso. Sabemos que la actividad atraviesa una situación compleja, pero los trabajadores vienen haciendo un esfuerzo desde hace mucho tiempo”, sostuvo.