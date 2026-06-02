Aetat confirmó que pagará los sueldos hasta el 10 de junio

Política

César González, antes de la reunión con Aetat: “No está descartado un paro”

El titular de la UTA advirtió sobre la crítica situación de los trabajadores y reclamó el pago íntegro de salarios.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El secretario de UTA Tucumán, César González, rechazó pagar sueldos en cuotas y advirtió este martes sobre un posible paro de colectivos si no se abona el total el jueves.
  • Los empresarios propusieron abonar el sueldo de mayo en tres partes y el aguinaldo en 90 días, una oferta que el gremio consideró inaceptable por la crítica situación económica.
  • El gremio espera un acuerdo en la nueva reunión con Aetat para destrabar el conflicto, de lo contrario la huelga afectará el servicio de transporte de miles de usuarios locales.
Resumen generado con IA

Representantes gremiales y empresarios del transporte público de Tucumán mantienen una nueva reunión en busca de destrabar el conflicto salarial que afecta al sector. En la antesala del encuentro, el secretario general de la UTA, César González, fue contundente al rechazar la última propuesta empresaria y anticipó que no se descartan medidas de fuerza si no hay avances concretos.

“El ofrecimiento fue rechazado categóricamente”, afirmó González a LA GACETA al referirse a la propuesta de pagar los salarios de mayo en tres cuotas (los días 5, 12 y 19) y el medio aguinaldo en un plazo de 90 días. “No estamos en condiciones de aceptar eso. Sabemos que la actividad atraviesa una situación compleja, pero los trabajadores vienen haciendo un esfuerzo desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

El dirigente gremial también remarcó el rol del Estado provincial y de los propios empleados para sostener el sistema. “Gracias al gobernador Osvaldo Jaldo y a los trabajadores, las empresas siguen funcionando. Si no, muchas habrían bajado la persiana y hoy habría compañeros en la calle”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de un paro, González fue prudente pero firme: “No está descartado nada. Vamos a esperar la reunión y, según lo que planteen, analizaremos los pasos a seguir”. En ese sentido, dejó en claro cuál es la expectativa del gremio: “Esperamos que el jueves se pague el sueldo en su totalidad”.

Servicio de colectivos. LA GACETA (ARCHIVO) Servicio de colectivos. LA GACETA (ARCHIVO)

La situación, según describió, es crítica. “Es muy compleja y desesperante. En el contexto económico actual, incluso cobrando el sueldo completo no alcanza. Si encima se paga de manera desdoblada, es peor: el dinero se lo absorben los descuentos y los trabajadores se quedan sin nada”, explicó.

González también advirtió que este tipo de conflictos se repite año tras año, especialmente en épocas cercanas al pago del aguinaldo. “Siempre es la misma historia. No podemos ser los trabajadores los que terminemos pagando las consecuencias. Queremos cobrar en una sola vez”, reclamó.

Mientras tanto, los trabajadores aguardan una solución que evite un nuevo conflicto que podría impactar de lleno en el servicio y en la rutina diaria de miles de usuarios en la provincia. “Ojalá se llegue a un acuerdo. Somos optimistas, pero necesitamos respuestas concretas”, concluyó el titular de la UTA.

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