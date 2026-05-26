"A la víctima se le rechazó prácticamente todo", cuestionó el abogado de Federico Pelli

El diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) había rechazado desde un inicio el acuerdo abreviado como salida al conflicto por el cabezazo que le dio Marcelo “Pichón” Segura, en La Madrid, el 11 de marzo pasado. Y, con la resolución del juez que homologa el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa, el abogado querellante Juan Colombres Garmendia tampoco ocultó sus sensaciones. “No tengo mucho para decir, más que es la primera vez que intervengo en un proceso donde a la víctima se le rechazó prácticamente todo. Se demostró un apuro inusitado en cerrar el proceso”, sostuvo el letrado a LA GACETA.