"A la víctima se le rechazó prácticamente todo", cuestionó el abogado de Federico Pelli

Resumen para apurados
- El juez Robín Márquez homologó el acuerdo de juicio abreviado que condena a Marcelo Segura por agredir al diputado nacional Federico Pelli en marzo en La Madrid, Tucumán.
- Tras un cabezazo a Pelli en marzo, la fiscalía y la defensa pactaron un juicio abreviado. El juez lo avaló y liberó al agresor, desestimando los planteos de la querella.
- El caso expone los límites legales de las víctimas frente a acuerdos bilaterales entre fiscalía y defensa, abriendo un debate sobre el rol de la querella en la provincia.
El diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) había rechazado desde un inicio el acuerdo abreviado como salida al conflicto por el cabezazo que le dio Marcelo “Pichón” Segura, en La Madrid, el 11 de marzo pasado. Y, con la resolución del juez que homologa el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa, el abogado querellante Juan Colombres Garmendia tampoco ocultó sus sensaciones. “No tengo mucho para decir, más que es la primera vez que intervengo en un proceso donde a la víctima se le rechazó prácticamente todo. Se demostró un apuro inusitado en cerrar el proceso”, sostuvo el letrado a LA GACETA.
La audiencia a cargo del juez de Concepción, Raúl Robín Márquez, finalizó sin que la querella hiciera reserva de impugnar el acuerdo de juicio abreviado. Así, más allá de los plazos procesales, es un hecho que la condena condicional de tres años de cárcel, más reglas de conducta, quedará firme en lo inmediato.
Pelli había expresado su malestar en distintas oportunidades, en especial, por lo que consideró un cambio de actitud por parte del Ministerio Público Fiscal. En concreto, dijo que no se sintió representado “como víctima”, salvo en una primera etapa de la investigación, en la que Segura fue enviado a la cárcel con prisión preventiva. Incluso, consideró que el acusado recibió “un mejor trato” por parte del servicio de justicia durante este proceso.
Tal como indicó el magistrado del caso, la normativa vigente no otorga un rol vinculante a la querella ante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa, como ocurrió en este caso.
"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
A dos meses y 15 días del brutal cabezazo que le propinó al diputado nacional Federico Pelli (LLA), Marcelo "Pichón" Segura recuperó la libertad.
El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, dictó este martes la resolución que homologa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa, a cargo de Ernesto Baaclini.
El magistrado consideró que se cumplía con los requisitos previstos por la normativa para esta salida alternativa al conflicto, con una condena de ejecución condicional de tres años de prisión.
A ello se suma el cumplimiento de una serie de reglas de conducta (por idéntico plazo), como la prohibición de acercamiento a la víctima a una distancia de 300 metros, el impedimento a portar armas de fuego, a ingerir sustancias alcohólicas o estupefacientes, y la obligatoriedad a llevar adelante un tratamiento psicológico para controlar la ira.
Durante más de una hora de alocución, Robín Márquez dedicó varios párrafos a fundamentar el rechazo a los distintos planteos efectuados por la querella -representada por el abogado Juan Colombres Garmendia- en contra de los términos arribados por la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción, a cargo de Miguel Ángel Varela (con la actuación de la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi), y la defensa de Segura.
Al dictar la condena condicional, el magistrado dispuso el inmediato cese de la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado. Así, "Pichón" recuperó la libertad, más allá de que deberá cumplir con las reglas de conducta y no perpetrar nuevos delitos para evitar que se efectivice esta pena.