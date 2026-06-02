¿Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026?

Resumen para apurados
- FIFA confirmó que la inauguración del Mundial 2026 será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con un show de artistas latinos previo al debut de México ante Sudáfrica.
- La ceremonia, producida por Balich Wonder Studio, incluirá a J Balvin y Maná. El show destacará la identidad mexicana mediante danzas folclóricas y la estética del papel picado.
- El torneo será el más grande con 48 países. El Estadio Ciudad de México hará historia al ser sede de tres aperturas, consolidando al fútbol como un espectáculo cultural masivo.
El Mundial 2026 comenzará con una apuesta fuerte al espectáculo, la música y la identidad cultural. La FIFA confirmó que México será el escenario de una ceremonia inaugural sin precedentes, diseñada para abrir oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia del fútbol con una celebración atravesada por artistas latinos, tradiciones populares y una puesta visual de gran escala.
El evento se realizará el jueves 11 de junio a las 14.30 en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre el "Tri" y Sudáfrica. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Según detalló la FIFA, el objetivo será combinar fútbol, música y cultura en un espectáculo que represente tanto la identidad mexicana como el espíritu multicultural del torneo, que organizarán conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos.
Uno de los ejes centrales de la ceremonia será la presencia de expresiones tradicionales mexicanas. Habrá danzas folclóricas, participación de artistas indígenas y una fuerte inspiración visual en el “papel picado”, una de las manifestaciones artesanales más emblemáticas de México. La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa especializada en megaeventos internacionales.
“El Mundial es un momento que comparte todo el planeta y eso empieza desde la inauguración”, señaló Gianni Infantino. El dirigente explicó que las ceremonias buscarán reflejar la identidad de cada uno de los países organizadores, aunque manteniendo un hilo conductor común alrededor del trofeo de la Copa del Mundo.
México será el primero de los tres países anfitriones en realizar su ceremonia inaugural. Luego habrá eventos similares en Canadá y Estados Unidos, como parte de una estrategia que apunta a convertir al Mundial en una experiencia cultural global además de deportiva.
Más detalles de una ceremonia que promete cautivar al mundo
La FIFA también confirmó que los hinchas tendrán un rol activo dentro del espectáculo y recomendó llegar con anticipación al estadio. Las puertas abrirán cuatro horas antes del partido y habrá distintas actividades, experiencias interactivas y propuestas para el público.
El Mundial 2026 marcará además varios hitos históricos. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos, y el estadio Ciudad de México se convertirá en el primero en albergar encuentros inaugurales de tres Mundiales diferentes.
La competencia comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio en el estadio de New York-New Jersey, donde se disputará la final. Mientras tanto, la FIFA sigue profundizando una idea cada vez más clara: el Mundial ya no es solamente fútbol, sino también entretenimiento, música, cultura y espectáculo global.