Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026

<div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Por eso Kansas nunca fue un capricho. La elección respondía a una lógica que este ciclo viene construyendo desde hace años. El DT es un cultor de minimizar el ruido, proteger la convivencia y reducir todo aquello que pueda sacar energía mental y física.</p> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>La Selección no eligió la sede más glamorosa. No buscó Miami, ni Los Ángeles, o mucho menos Nueva York. Prefirió centralidad geográfica, privacidad y estabilidad. Un lugar menos expuesto, más controlable y estratégicamente ubicado para amortiguar los viajes en el medio de un torneo que promete ser agotador.</p> </div> </div> <aside class="publicidad"> <div class="add bn550"> <!-- /1418175/LGT_Nota_Inline03 --> <div id='div-gpt-ad-1657044157972-0' style='min-width: 300px; min-height: 90px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1657044157972-0'); }); </script> </div></div> </aside> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Tampoco parece casual que el debut frente a Argelia sea en la misma ciudad en la que Argentina hará base. Llegar al estreno sin vuelos ni mudanzas puede parecer un detalle menor, pero en este tipo de competencias rara vez lo es.</p> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Hoy el fútbol de selecciones ya no se piensa únicamente desde lo táctico. También se construye desde la ciencia aplicada al rendimiento. El descanso, el sueño, la recuperación muscular, la alimentación, el jet lag y hasta el estrés de los aeropuertos forman parte de la competencia. Y en ese punto aparece otra vez la identidad de este proceso.</p> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <h2>Scaloni tiene bien claro cómo mantener la armonia en la selección argentina</h2><p>Si algo caracterizó al ciclo Scaloni fue la obsesión por los detalles. Nada parece librado al azar; ni siquiera la geografía.</p> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Por eso el “cuartel general” argentino fue pensado casi como un ecosistema de rendimiento: un hotel reservado para preservar intimidad, un centro de entrenamiento de máxima tecnología, áreas de recuperación avanzadas y espacios diseñados para sostener la convivencia del grupo.</p> </div> </div> <aside class="publicidad"> <div class="add bn550"> <!-- /1418175/LGT_Nota_Inline04 --> <div id='div-gpt-ad-1664463809789-0' style='min-width: 300px; min-height: 90px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1664463809789-0'); }); </script> </div></div> </aside> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Porque si aquella selección campeona del mundo convirtió al “nosotros” en una fortaleza competitiva, proteger ese núcleo también forma parte del plan. Claro, puede que, tal vez, ahí esté la clave de todo.</p> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Mientras muchas selecciones pasarán buena parte de la fase de grupos arriba de un avión, Argentina podrá entrenarse más, descansar mejor y sostener una rutina mucho más estable. En un torneo tan largo como exigente, eso puede equivaler a piernas frescas en octavos, claridad mental en cuartos o energía extra en una prórroga.</p> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody" data-mrf-recirculation="nota-link-embebed"> <p>Todavía faltan semanas para el debut; el Mundial ni siquiera empezó. Pero hay señales que permiten entender algo; cuando Scaloni eligió Kansas, en realidad ya estaba pensando cómo sobrevivir al desgaste del Mundial más grande de la historia. Sí; en esa batalla invisible, la Selección parece haber dado un paso adelante antes que nadie.</p> </div> </div> </div> <div id="fin_de_nota"></div> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-xl-10"> <div class="articleBody mrf-article-body" id="textFinish"> <div class="panel"> <span class="line"></span> <span class="ptitle"><i class="icon-tag-light"></i>Temas</span> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/520/estados-unidos-america">Estados Unidos de América</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/741/miami">Miami</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1062/seleccion-argentina-futbol">Selección Argentina de fútbol</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1261/mexico">México</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1378/canada">Canadá</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/1407/nueva-york">Nueva York</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/2030/dallas">Dallas</a><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/6030/angeles">Los Angeles</a> </div> <div class="tools"> <div class="left"> <span class="size sizeText" id="resize1" onclick="resizeInit(this)" data-customTooltip="Tamaño de Texto"> <i class="icon-text-size-regular"></i> Tamaño texto <div class="range down"> <input type="range" min="0" max="30" step="10" class="slider" name="myRange2" id="myRange2" value="0" onchange="resize(this)"> </div> </span> <span onclick="share('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lagaceta.com.ar%2Fnota%2F1138541%2Fdeportes%2Fpor-argentina-quedo-mejor-parada-casi-todas-selecciones-mundial-2026.html%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dbotondesktop');sendShareCl(1138541,1)"><i class="icon-facebook-brands"></i></span> <a title="Compartir en Whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026 https%3A%2F%2Fwww.lagaceta.com.ar%2Fnota%2F1138541%2Fdeportes%2Fpor-argentina-quedo-mejor-parada-casi-todas-selecciones-mundial-2026.html%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dbotondesktop" target="_blank" onclick="sendShareCl(1138541,3)"><i class="icon-whatsapp-brands"></i></a> <span onclick="showModal('mshare')"><i class="icon-share-regular"></i></span> </div> <div class="right"> <span onclick="ScrollToResolver('comments')" id="iCommentsDown" style="cursor: pointer;"><span><i class="icon-comments-light"></i> Comentarios <span style="margin-left: 0; border: none;" class="js-comment-count"></span></span></span> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="col-xl-10"> <div class="more" data-mrf-recirculation="notas-relacionadas"> <div class="titleHead small"> <span>NOTICIAS RELACIONADAS</span> </div> <div class="card"> <div class="image"> <img alt="Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina" width="191" height="128" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/191x128_mundial-2026-donde-se-alojara-cada-seleccion-cual-sera-base-operativa-argentina-1138419-154631.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> </div> <div class="text"> <h2><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138419/futbol/mundial-2026-donde-se-alojara-cada-seleccion-cual-sera-base-operativa-argentina.html">Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina</a></h2> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card"> <div class="image"> <img alt="Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni" width="191" height="128" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/25/191x128_difcil-messi-habia-salido-lesionado-este-domingo-duelo-contra-philadelphia-union-habia-encendido-alarmas-1138300-180400.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> </div> <div class="text"> <h2><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138300/futbol/que-tiene-lionel-messi-resultados-primeros-estudios-llevaron-algo-tranquilidad-scaloni.html">Qué tiene Lionel Messi: los resultados de los primeros estudios llevaron algo de tranquilidad a Scaloni</a></h2> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card"> <div class="image"> <img alt="El plan de Falcioni y la exigente hoja de ruta de Atlético Tucumán para el segundo semestre" width="191" height="128" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/24/191x128_trabajo-julio-cesar-falcioni-ya-planifica-segundo-semestre-exigente-permanencia-clausura-copa-argentina-como-grandes-objetivos-1138182-195718.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> </div> <div class="text"> <h2><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138182/futbol/plan-falcioni-exigente-hoja-ruta-atletico-tucuman-para-segundo-semestre.html">El plan de Falcioni y la exigente hoja de ruta de Atlético Tucumán para el segundo semestre</a></h2> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="lgwid"></div> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-10"> <aside class="publicidad"> <div class="add side d-md-none d-lg-none d-xl-block"> <!-- /1418175/LGT_Nota_Lateral01 --> <div id='div-gpt-ad-1660165818419-0' style='min-width: 300px; min-height: 600px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1660165818419-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </aside> <div class="block ranking" data-mrf-recirculation="mas-popular"> <div class="titleHead"> <span style="font-size: 21px;">Lo más popular</span> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138500/seguridad/hallaron-cuerpo-ana-lia-corte-barranco-bariloche-luego-tres-semanas-busqueda-desesperada.html" class="image" > <img alt="Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/90x90_bariloche-ana-lia-tenia-52-anos-1138500-075211.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/1m.png" alt="1" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 100%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138500/seguridad/hallaron-cuerpo-ana-lia-corte-barranco-bariloche-luego-tres-semanas-busqueda-desesperada.html">Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138488/seguridad/denuncian-lideres-motin-adolescentes-instituto-cura-brochero.html" class="image" > <img alt="Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/90x90_1138488_202605262232530000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/2m.png" alt="2" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 97.320195229763%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138488/seguridad/denuncian-lideres-motin-adolescentes-instituto-cura-brochero.html">Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138458/economia/tener-varios-kioscos-frase-tania-cruz-para-explicar-trabaja-tres-lugares-sigue-viviendo-mama.html" class="image" > <img alt="“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/90x90_tania-cruz-asegura-combinar-multiples-trabajos-muchas-veces-no-eleccion-1138458-234339.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/3m.png" alt="3" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 96.159867391104%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138458/economia/tener-varios-kioscos-frase-tania-cruz-para-explicar-trabaja-tres-lugares-sigue-viviendo-mama.html">“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138487/seguridad/empresarios-fueron-procesados-arrojar-liquidos-cloacales-al-rio-gastona.html" class="image" > <img alt="Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/90x90_1138487_202605262232530000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/4m.png" alt="4" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 93.231420941155%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138487/seguridad/empresarios-fueron-procesados-arrojar-liquidos-cloacales-al-rio-gastona.html">Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138476/sociedad/pasajes-gratis-para-personas-discapacidad-cambia-tras-nueva-resolucion-gobierno.html" class="image" > <img alt="Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/90x90_pasajes-para-personas-discapacidad-transportistas-reclaman-deuda-27000-millones-1138476-211949.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/5m.png" alt="5" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 91.233078552353%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138476/sociedad/pasajes-gratis-para-personas-discapacidad-cambia-tras-nueva-resolucion-gobierno.html">Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="block ranking" data-mrf-recirculation="mas-popular-premium"> <div class="titleHead"> <span style="font-size: 21px;">Ranking notas premium</span> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138346/opinion/tucuman-desaparecio-mapa-milei.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Tucumán desapareció en el mapa de Milei" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/25/90x90_tucuman-desaparecio-mapa-milei-1138346-224027.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/1m.png" alt="1" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 100%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138346/opinion/tucuman-desaparecio-mapa-milei.html">Tucumán desapareció en el mapa de Milei</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138410/politica/pichon-segura-recibio-pena-condicional-cabezazo-pelli-recupero-libertad.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/03/14/90x90_1128204_202603132324490000002.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/2m.png" alt="2" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 96.690742924528%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138410/politica/pichon-segura-recibio-pena-condicional-cabezazo-pelli-recupero-libertad.html">"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138443/opinion/tres-para-formula-peronista.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Tres para una fórmula peronista" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/90x90_tres-para-formula-peronista-1138443-175955.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/3m.png" alt="3" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 72.729952830189%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138443/opinion/tres-para-formula-peronista.html">Tres para una fórmula peronista</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138489/lg-play/andres-malamud-sobre-futuro-milei-si-hay-prosperidad-gente-perdona-pecados-menores.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/90x90_1138489_202605262232530000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/4m.png" alt="4" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 69.280660377358%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138489/lg-play/andres-malamud-sobre-futuro-milei-si-hay-prosperidad-gente-perdona-pecados-menores.html">Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="card noBorder"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138330/opinion/avance-narco-escuchar-no-alcanza.html" class="image" > <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <img alt="Avance narco: con escuchar no alcanza" width="90" height="90" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/90x90_avance-narco-escuchar-no-alcanza-1138330-065048.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"> <div class="level"> <span class="number"> <img src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/images/5m.png" alt="5" width="34" height="49" loading="lazy" fetchpriority="low" decoding="async"> </span> <div class="bar"><span style="width: 68.543632075472%;"></span></div> </div> </a> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138330/opinion/avance-narco-escuchar-no-alcanza.html">Avance narco: con escuchar no alcanza</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <aside class="publicidad sticky-top"> <div class="add side sticky-top d-md-none d-lg-none d-xl-block"> <!-- /1418175/LGT_Nota_Lateral02 --> <div id='div-gpt-ad-1649716610622-0' style='min-width: 300px; min-height: 600px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1649716610622-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </aside> </div> <div class="col-12 d-md-none d-xl-block"> <aside class="publicidad"> <div class="add big bn250"> <!-- /1418175/lgt_nota_medio01 --> <div id='div-gpt-ad-1664801130980-0' style='min-width: 728px; min-height: 90px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1664801130980-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </aside> </div> </div> </div> </article> </main> <div class="block" id="moreNews"> <div class="container"> <div class="row" data-mrf-recirculation="mas-noticias-10"> <div class="col-12"> <div class="titleHead small"> <span>Más Noticias</span> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138500/seguridad/hallaron-cuerpo-ana-lia-corte-barranco-bariloche-luego-tres-semanas-busqueda-desesperada.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/398x265_bariloche-ana-lia-tenia-52-anos-1138500-075211.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138500/seguridad/hallaron-cuerpo-ana-lia-corte-barranco-bariloche-luego-tres-semanas-busqueda-desesperada.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche luego de tres semanas de búsqueda desesperada</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138471/mundo/que-dicen-expertos-enciclica-papal-sobre-ia-abrio-debate-tucuman.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Qué dicen los expertos de la encíclica papal sobre la IA que abrió el debate en Tucumán" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/398x265_1138471_202605262035430000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138471/mundo/que-dicen-expertos-enciclica-papal-sobre-ia-abrio-debate-tucuman.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Qué dicen los expertos de la encíclica papal sobre la IA que abrió el debate en Tucumán</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138458/economia/tener-varios-kioscos-frase-tania-cruz-para-explicar-trabaja-tres-lugares-sigue-viviendo-mama.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/398x265_tania-cruz-asegura-combinar-multiples-trabajos-muchas-veces-no-eleccion-1138458-234339.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138458/economia/tener-varios-kioscos-frase-tania-cruz-para-explicar-trabaja-tres-lugares-sigue-viviendo-mama.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <div class="tag"><i class="icon-star-regular"></i></div> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138443/opinion/tres-para-formula-peronista.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Tres para una fórmula peronista" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/398x265_tres-para-formula-peronista-1138443-175955.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138443/opinion/tres-para-formula-peronista.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Tres para una fórmula peronista</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138476/sociedad/pasajes-gratis-para-personas-discapacidad-cambia-tras-nueva-resolucion-gobierno.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/26/398x265_pasajes-para-personas-discapacidad-transportistas-reclaman-deuda-27000-millones-1138476-211949.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138476/sociedad/pasajes-gratis-para-personas-discapacidad-cambia-tras-nueva-resolucion-gobierno.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138488/seguridad/denuncian-lideres-motin-adolescentes-instituto-cura-brochero.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/398x265_1138488_202605262232530000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138488/seguridad/denuncian-lideres-motin-adolescentes-instituto-cura-brochero.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138487/seguridad/empresarios-fueron-procesados-arrojar-liquidos-cloacales-al-rio-gastona.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/398x265_1138487_202605262232530000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138487/seguridad/empresarios-fueron-procesados-arrojar-liquidos-cloacales-al-rio-gastona.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona</a></h3> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <div class="card"> <div class="image" style="min-height: 195px;"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138469/politica/jaldo-tras-reunion-chahla-acevedo-vamos-trabajar-unidad-peronismo.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)"><img alt="Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”" width="398" height="265" src="https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2026/05/27/398x265_1138469_202605261944330000001.webp" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></a> </div> <div class="text"> <h3><a href="https://www.lagaceta.com.ar/nota/1138469/politica/jaldo-tras-reunion-chahla-acevedo-vamos-trabajar-unidad-peronismo.html?utm_source=web&utm_medium=masnoticias&utm_campaign=recirculacion" onclick="pushEventGTM('masnoticias','masnoticias','click1','moreNews',1)">Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”</a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="block"> <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-xl-9 col-lg-9 col-12"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-xl-10 col-lg-10 col-12"> <div class="titleHead"> <span>Comentarios</span> </div> <a name="comments" id="comments"></a> <div id="dilogComments"></div> </div> </div> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-12 d-none d-xxl-block d-xl-block"> <div class="add sticky-top side bn250"> <!-- /1418175/lgt_nota_box01 --> <div id='div-gpt-ad-1650421343597-0' style='min-width: 300px; min-height: 250px;'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1650421343597-0'); }); </script> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <footer class="section" id="lg_footer"> <div class="brand"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/" title="La Gaceta"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="164" height="16" fill="none" alt="La Gaceta"><path fill="#000" fill-rule="evenodd" d="M16.364 11.09h-4.565v3.366H6.953V1.972H9.41V.43H0v1.543h2.458v12.554H0v1.403h16.364v-4.84ZM144.536.5v4.488h-3.652V2.253h-3.652v12.133h2.388v1.543h-9.411v-1.543h2.458V2.182h-3.722v2.736h-3.652V.499h19.243Zm-30.55 6.662v-4.91h5.618v2.736h4.425V.499h-17.488v1.754h3.02v12.203h-3.02V16h17.488v-5.05h-4.425v3.507h-5.618v-5.68h4.214V7.161h-4.214Zm-13.344 3.998c-.562 2.034-1.686 3.506-3.863 3.506-4.425 0-4.776-4.348-4.776-6.873 0-2.805.351-6.312 4.425-6.312 2.598 0 3.722 1.824 4.143 3.577h4.776V.499h-4.495v1.473C99.658.29 96.638-.062 95.585.008c-6.18.421-8.99 3.507-8.99 7.785 0 4.489 2.178 8.276 9.482 8.206 4.775 0 8.638-2.174 8.568-4.84h-4.003Zm-35.116-.912h2.318V8.775h-9.2v1.543h2.317c-.21 1.824-1.334 4.348-3.933 4.348-4.425 0-4.776-4.348-4.776-6.873 0-2.805.351-6.312 4.425-6.312 2.598 0 3.792 1.824 4.143 3.577h4.776V.499h-4.495v1.473C59.837.29 56.888-.062 55.834.008c-6.18.421-8.99 3.577-8.99 7.785 0 4.489 2.178 8.276 9.482 8.206 2.036 0 3.581-.14 4.705-1.753v1.613h4.565l-.07-5.611ZM154.72.499h-4.074l-6.32 14.097h-2.388V16h6.602v-1.403h-1.967l1.194-2.945h6.953l1.334 2.945h-2.036L153.666 16h9.763v-1.403h-2.388L154.72.5Zm-6.251 9.539 2.88-6.733 2.669 6.733h-5.549ZM79.643.499h-4.074l-6.32 14.097H66.86V16h6.602v-1.403h-1.966l1.194-2.945h6.953l1.334 2.945h-2.458V16h9.762v-1.403h-2.388L79.643.5Zm-6.321 9.539 2.88-6.733 2.668 6.733h-5.548ZM30.55.499h-4.074l-6.32 14.097h-2.388V16h6.601v-1.403h-1.966l1.194-2.945h6.953l1.264 2.945h-2.318V16h9.762v-1.403h-2.388L30.551.5Zm-6.25 9.539 2.879-6.733 2.739 6.733H24.3Z" clip-rule="evenodd"/></svg></a> </div> <div class="col-6"> <div class="links"> <a rel="nofollow" title="Instagram" href="https://www.instagram.com/lagacetatucuman/" target="_blank"><i class="icon-instagram-brands"></i></a> <a rel="nofollow" title="X" href="https://twitter.com/lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-x-twitter"></i></a> <a rel="nofollow" title="Facebook" href="https://www.facebook.com/lagaceta" target="_blank"><i class="icon-facebook-f-brands"></i></a> <a rel="nofollow" title="Tiktok" href="https://www.tiktok.com/@lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-tiktok"></i></a> <a rel="nofollow" title="Youtube" href="https://www.youtube.com/user/lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-youtube-brands"></i></a> <a title="Subir al encabezado" href="#topPage" class="up" aria-label="Subir al encabezado" rel="nofollow"><i class="icon-angle-up-regular"></i> Subir</a> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <style> .sidebar-toggle { display: none; } label.sidebar-backdrop { display: block; position: fixed; inset: 0; z-index: 10000; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8); opacity: 0; visibility: hidden; pointer-events: none; cursor: default; transition: opacity 0.075s ease, visibility 0s linear 0.075s; } #sidebar { position: fixed; top: 0; left: 0; z-index: 10001; transform: translateY(-100%); visibility: hidden; pointer-events: none; transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.1, 0, 1, 1), visibility 0s linear 0.25s; overflow-y: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; } body:has(#sidebar-toggle:checked), body:has(#userbar-toggle:checked) { overflow: hidden; } body:has(#sidebar-toggle:checked) label.sidebar-backdrop { opacity: 1; visibility: visible; pointer-events: auto; transition: opacity 0.075s ease, visibility 0s; } body:has(#sidebar-toggle:checked) #sidebar { visibility: visible; pointer-events: auto; transform: translateY(0); transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.1, 0, 1, 1), visibility 0s; } #sidebar label.close { cursor: pointer; } header .center .left label.sidebar-open { font-size: 12px; color: #0070D7; text-transform: uppercase; font-weight: 700; display: flex; align-items: center; padding: 0; margin: 0; line-height: 0; cursor: pointer; } header .center .left label.sidebar-open span { display: flex; align-items: center; } header .center .left label.sidebar-open i { font-size: 22px; margin: 2px 12px 0 0; line-height: 0; } header.esp .center .left label.sidebar-open, header.white .center .left label.sidebar-open { color: #ffffff; } header.white .sections label.sidebar-open-mais { color: #ffffff; } header.white .sections label.sidebar-open-mais i { color: #ffffff; } header .sections ul li label.sidebar-open-mais { font-size: 15px; font-weight: 400; color: #000000; margin: 0 12px; cursor: pointer; display: inline-block; } header .sections ul li label.sidebar-open-mais i { font-size: 13px; margin-right: 5px; margin-top: 4px; float: left; } #sidebar .search input:focus-visible { outline: none; } @media (max-width: 991.98px) { #sidebar { width: 100%; max-width: 100%; height: 100%; max-height: none; min-height: 100vh; min-height: 100dvh; right: 0; bottom: 0; overflow-x: hidden; box-sizing: border-box; } #sidebar .container, #sidebar .container-fluid { max-width: 100%; padding-left: 6px; padding-right: 6px; box-sizing: border-box; } #sidebar .row { margin-left: 0; margin-right: 0; } #sidebar .col-12 { padding-left: 0; padding-right: 0; --bs-gutter-x: 0; } #sidebar label.close { position: absolute; top: 23px; right: 24px; } #sidebar .search { width: 100%; max-width: 100%; margin-top: 40px; float: none; box-sizing: border-box; } #sidebar .suscription { display: block; } #sidebar .suscription .text { width: 100%; display: block; text-align: center; margin-bottom: 24px; } #sidebar .suscription a { margin-left: 0; } } @media (max-width: 767.98px) { #sidebar nav ul { columns: 2; -webkit-columns: 2; -moz-columns: 2; } #sidebar .services { display: block; padding: 30px 0 0 0; } #sidebar .services a { width: 33.3%; float: left; padding: 16px 10px 0 10px; height: 88px; margin-bottom: 24px; box-sizing: border-box; } #sidebar .social { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; text-align: center; } #sidebar .social a { margin-left: 0; } header .center .left label.sidebar-open span { font-size: 0; } header .center .left label.sidebar-open i { font-size: 22px; margin-right: 0; } } </style> <label for="sidebar-toggle" class="sidebar-backdrop" aria-hidden="true"></label> <aside id="sidebar" class="sidebar" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Menú de secciones"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-12"> <form class="search" action="https://www.lagaceta.com.ar/buscar" method="get" role="search"> <input type="text" name="q" placeholder="Buscar" id="textSearch" autocomplete="off"> <button type="submit"><i class="icon-magnifying-glass-regular"></i></button> </form> <label for="sidebar-toggle" class="close" aria-label="Cerrar menú"><i class="icon-xmark-regular"></i></label> </div> <div class="col-12" id="side_suscription"> <div class="suscription"> <span class="text">Navegá sin límites por $167 por día</span> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/suscripcion?msg=boton_nota_menu_desk">Suscribite</a> </div> </div> <div class="col-xl-5 col-lg-5 col-12"> <nav toolbar="(min-width: 100%)" toolbar-target="target-element-left"> <span>Secciones</span> <ul> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/">Portada</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/ultimo-momento">Últimas noticias</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/exclusivo-suscriptores" class="gold">Notas exclusivas <i class="icon-star-solid"></i></a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/politica">Política</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/seguridad">Seguridad</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/economia">Economía</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/mundo">Mundo</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/sociedad">Sociedad</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/deportes">Deportes</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/opinion">Opinión</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/cultura">Cultura</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/espectaculos">Espectáculos</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/lgplay">LG Play</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/tags/109/lagaceta-literaria">LG Literaria</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/imagenes">Fotografía</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/servicios-empresas">Servicios y empresas</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="col-xl-4 col-lg-4 col-md-6 col-12"> <nav toolbar="(min-width: 100%)" toolbar-target="target-element-left"> <span>Sitios LA GACETA</span> <ul class="col2"> <li><a href="https://club.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Club La Gaceta</a></li> <li><a href="https://clasificados.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Clasificados</a></li> <li><a href="https://funebres.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Fúnebres</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-6 col-12"> <nav toolbar="(min-width: 100%)" toolbar-target="target-element-left"> <span>Institucional</span> <ul class="col1"> <li><a href="https://marketing.lagaceta.com.ar/" target="_blank">Marketing y publicidad</a></li> <li><a href="https://www.lagaceta.com.ar/contacto">Contacto</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="col-12"> <div class="services"> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/"><i class="icon-house-light"></i> Portada</a> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/servicios/juguemos"><i class="icon-games"></i> Juguemos</a> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/numeros-oro"><i class="icon-noro"></i> Numeros de oro</a> <a href="https://cuenta.lagaceta.com.ar/newsletter/activos"><i class="icon-envelope-light"></i> Newsletter</a> <a href="https://e-edition.lagaceta.com.ar/" target="_blank"><i class="icon-newspaper-light"></i> Edición impresa</a> <a href="https://club.lagaceta.com.ar" target="_blank"><i class="icon-gift-card-light"></i> Club La Gaceta</a> <a href="https://www.lagaceta.com.ar/servicios"><i class="icon-plus-light"></i>Ver Más</a> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="social"> <a rel="nofollow" href="https://www.instagram.com/lagacetatucuman/" target="_blank"><i class="icon-instagram-brands"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-x-twitter"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/lagaceta" target="_blank"><i class="icon-facebook-f-brands"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://www.tiktok.com/@lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-tiktok"></i></a> <a rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/user/lagacetatucuman" target="_blank"><i class="icon-youtube-brands"></i></a> </div> </div> </div> </aside> <div id="user_sidebar"></div> <div id="target-element-left"> </div> <script>var URL_ACTUAL="https://www.lagaceta.com.ar/";var CURRENT_URL="aHR0cHM6Ly93d3cubGFnYWNldGEuY29tLmFyL25vdGEvMTEzODU0MS9kZXBvcnRlcy9wb3ItYXJnZW50aW5hLXF1ZWRvLW1lam9yLXBhcmFkYS1jYXNpLXRvZGFzLXNlbGVjY2lvbmVzLW11bmRpYWwtMjAyNi5odG1s";var URL_CUENTA="https://cuenta.lagaceta.com.ar/";</script> <script src="https://www.lagaceta.com.ar/assets/2022/js/controller.min.v4.3.js" defer onload="scrollBar()"></script> <script src="https://www.lagaceta.com.ar/js/sus/swg-merge.min.v2.6.js" async="true"></script> <script> window.paywallConfig = {paywallUrl: 'https://suscripcion.lagaceta.com.ar',async: true,type:'metered',contentType:'nota_periodistica',cookieDomain:'.lagaceta.com.ar',debug:false,loginwallLimit:4,paywallLimit:10,allowedContentTypes:["nota_lista","nota_periodistica"],navigationRoles:['empleado','editor'],paywallRedirect:false};window.paywall = window.paywall || {};paywall.queue = window.paywall.queue || []; </script> <script type="text/javascript"> var article_data = {"plan":"","es_sat":"false","price":"","lector":"anonymous","id":"1138541","author":"Bruno Farano","section":["Deportes","F\u00fatbol"],"category":"nota","tag":["Estados Unidos de Am\u00e9rica","Miami","Selecci\u00f3n Argentina de f\u00fatbol","M\u00e9xico","Canad\u00e1","Nueva York","Dallas","Los Angeles","Lionel Scaloni","Mundial 2026","Kansas City"],"url":"https:\/\/www.lagaceta.com.ar\/nota\/1138541\/deportes\/por-argentina-quedo-mejor-parada-casi-todas-selecciones-mundial-2026.html","access":"metered","publicationDate":1779850800,"ip":"","city":"tucuman","region":"tucuman"}; </script> <script type="text/javascript"> (function (d,s) {var sc=d.createElement(s);sc.type='text/javascript'; sc.async=true; /*sc.src='https://d323qqnnjmo65t.cloudfront.net/zonda/pre/lagaceta-pw.js?lg26'; sc.src='https://cdn.wyleex.com/zonda/pre/lagaceta-pre-pw.js?lg26';*/ sc.src='https://cdn.wyleex.com/zonda/lagaceta/pw_v1.js?lg042026'; document.body.appendChild(sc);})(document, 'script'); </script> <script type="text/javascript"> function readSessZ(name){var nameEQ = name + "=";var ca = document.cookie.split(';');for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null;} function paywallInit(){ jwt_token = readSessZ("jwt_token_zonda"); config={apiKey:"d8cae0b8ef",brandId:"la_gaceta",provider:"wyleex",storagePrefix:"lagaceta_",routesConfig:{baseURL:"https://contentaccessapi.zondadevops.com/api/"}}; if(jwt_token){ config.jwt = jwt_token; } window.zondaJS.init(config); article_data.check_pay_alert = checkSuscriptor(); window.zondaJS.processPage(article_data); } </script> <script type="text/javascript"> (function(d, s, e, t) { e = d.createElement(s); e.type = "text/java" + s; e.async = "async"; /*e.src = "https://zonda.lavoz.com.ar/v1.2.12/zonda-js.min.js";*/ /*e.src = "https://zonda.lavoz.com.ar/v1.2.14/zonda-js.min.js";*/ e.src = "https://zonda.lavoz.com.ar/v1.2.16/zonda-js.min.js"; e.onload = function() { paywallInit(); }; t = d.getElementsByTagName(s)[0]; t.parentNode.insertBefore(e, t); })(document, "script"); </script> <script>function showComments(o,i,n,e){var l,d,t,a;window.dilogGlobal=window.dilogGlobal||{},dilogGlobal.queue=window.dilogGlobal.queue||[],window.dilogConfig={dilogUrl:URL_ACTUAL,article_id:o,article_type:i,article_canonical:n,environment:e},l=document,d="script",(t=l.createElement(d)).type="text/java"+d,t.async="async",t.src=window.dilogConfig.dilogUrl+"dilog/js_"+window.dilogConfig.environment,t.onload=function(){dilog.showComments()},(a=l.getElementsByTagName(d)[0]).parentNode.insertBefore(t,a)}showComments(1138541,32,"aHR0cHM6Ly93d3cubGFnYWNldGEuY29tLmFyL25vdGEvMTEzODU0MS9kZXBvcnRlcy9wb3ItYXJnZW50aW5hLXF1ZWRvLW1lam9yLXBhcmFkYS1jYXNpLXRvZGFzLXNlbGVjY2lvbmVzLW11bmRpYWwtMjAyNi5odG1s",'last_version');function ScrollToResolver(e){if(document.getElementById(e)){var o=document.getElementById(e).offsetTop;document.getElementById("dilogComments").clientHeight<10?o+=2e3:o+=40,window.scrollTo(0,o)}}</script> <div class="popup-modal shadow" id="mcomment"><div class="close" id="modal-close"><i class="far fa-times"></i></div><div id="modal-content"></div></div> <div class="body-blackout"></div> <!-- Start of StatCounter Code --> <script> var sc_project=1039693; var sc_invisible=1; var sc_security="815e4ca5"; var sc_https=1; var sc_remove_link=1; </script> <script src="https://secure.statcounter.com/counter/counter.js" async></script> <noscript><div class="statcounter"><a title="hit counter" href="https://statcounter.com/free-hit-counter/" target="_blank" rel="nofollow"> <img class="statcounter" src="https://c.statcounter.com/1039693/0/815e4ca5/1/" alt="hit counter"></a> </div></noscript> <!-- End of StatCounter Code --> </body> </html>