Por qué Argentina quedó mejor parada que casi todas las selecciones del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni eligió a Kansas City como base de la selección argentina para el Mundial 2026 en Norteamérica, buscando reducir drásticamente el desgaste por viajes de su plantel.
- Argentina recorrerá apenas 2.960 kilómetros en la fase de grupos frente a los más de 8.000 de rivales directos, tras priorizar la ubicación geográfica sobre sedes más costosas.
- Esta estrategia logística busca garantizar una mejor recuperación física y mental de los jugadores de cara a las instancias decisivas del torneo más extenso de la historia.
Los Mundiales también pueden empezar a jugarse en los mapas. Mucho antes de que ruede la pelota, hay selecciones que ya comienzan a competir en el terreno de la logística, del descanso y de la administración del desgaste. Y en ese partido silencioso e invisible, la selección argentina parece haber quedado mejor parada que casi todos de cara al Mundial 2026.
La FIFA confirmó esta semana las 48 sedes operativas de la Copa del Mundo y, con ellas, apareció un dato que termina de explicar una decisión que Lionel Scaloni había tomado hace meses. Kansas City no fue elegida por comodidad ni por marketing, sino que fue elegida para competir.
Cuando el cuerpo técnico argentino definió instalar el búnker albiceleste en el corazón de Estados Unidos, la sensación era que detrás de esa elección había algo más profundo que una simple concentración. Ahora los números en mano eso parece darle la razón.
Argentina será una de las selecciones que menos viajará durante la fase de grupos y apenas recorrerá 2.960 kilómetros en total. Debutará frente a Argelia en Kansas City y luego viajará dos veces a Dallas para enfrentar a Austria y a Jordania. Nada más.
El dato toma otra dimensión cuando se lo compara con el resto. Austria, uno de sus rivales en el grupo, recorrerá más de 9.000 kilómetros; Jordania superará los 8.600 e Inglaterra, uno de los que llega con el cartel de candidato colgado en el pecho, casi llegará a los 9.000. Además, por citar algunos ejemplos, Brasil tendrá más desgaste y Uruguay también.
En un Mundial gigantesco, de distancias descomunales y traslados permanentes, eso puede transformarse en una ventaja deportiva concreta. Porque el Mundial 2026 no se parecerá a Qatar. Aquella Copa se jugó en un territorio compacto, con estadios separados por pocos kilómetros y rutinas prácticamente estables. Estados Unidos, México y Canadá propondrán otra cosa. Será una Copa con vuelos constantes, con cambios de ciudad, aeropuertos, husos horarios y desgaste acumulado.
Y Scaloni parece haber entendido antes que muchos que el cansancio también juega un papel preponderante en este tipo de competencias.