Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: hora, TV y bombos confirmados

Calendario de juego, premios y sede de la gran final

A diferencia de ediciones anteriores, el desarrollo de la etapa eliminatoria sufrirá una modificación en su calendario debido a la cita ecuménica de selecciones. Los octavos de final se disputarán una vez finalizado el Mundial 2026. Los encuentros de ida están programados para llevarse a cabo en la semana del 11, 12 y 13 de agosto, en tanto que los cruces de vuelta de las revanchas tendrán lugar entre el 18 y el 20 del mismo mes.