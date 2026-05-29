Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: hora, TV y bombos confirmados
Los 16 mejores equipos del continente definirán su camino en la máxima competencia continental en la sede de la Conmebol. La ceremonia estará marcada por el impacto de la eliminación de Boca Juniors, que jugará la Copa Sudamericana.
Resumen para apurados
- Conmebol sorteará los octavos de la Copa Libertadores 2026 este viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay, para definir los cruces de los 16 mejores equipos del continente.
- Los clubes se dividirán en dos bombos según su posición en grupos. El torneo se reanudará en agosto tras el Mundial 2026, con la notable ausencia de Boca Juniors.
- El certamen entregará premios récord de hasta USD 25 millones para el campeón y definirá al nuevo rey de América en la gran final del 28 de noviembre en Montevideo.
El fútbol sudamericano paraliza sus actividades este viernes 29 de mayo para definir el destino de la fase más emocionante de la competencia. La Conmebol llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en su sede central ubicada en Luque, Paraguay.
Horario y dónde ver en vivo el sorteo
El evento se desarrollará desde las 12 y contará con una amplia cobertura en directo a través de múltiples pantallas. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de Fox Sports y ESPN, mientras que de forma digital se podrá seguir mediante la plataforma de streaming Disney+ y el canal oficial de YouTube de la Conmebol.
Los bombos oficiales de los octavos de final
El procedimiento mantendrá el formato tradicional de los últimos años: los clubes que finalizaron en la primera posición de sus zonas integrarán el Bombo 1 (cabezas de serie), mientras que los escoltas ocuparán el Bombo 2. Los primeros definirán sus respectivas series en condición de locales. Cabe destacar que no existen restricciones de nacionalidad, por lo que podrán cruzarse equipos del mismo país o que hayan compartido el mismo grupo en la instancia previa.
Primeros de grupo (Bombo 1):
Flamengo
Coquimbo Unido
Independiente Rivadavia
Universidad Católica
Corinthians
Cerro Porteño
Liga de Quito
Independiente del Valle
Segundos de grupo (Bombo 2):
Estudiantes de La Plata
Deportes Tolima
Fluminense
Cruzeiro
Platense
Palmeiras
Mirassol
Rosario Central
Calendario de juego, premios y sede de la gran final
A diferencia de ediciones anteriores, el desarrollo de la etapa eliminatoria sufrirá una modificación en su calendario debido a la cita ecuménica de selecciones. Los octavos de final se disputarán una vez finalizado el Mundial 2026. Los encuentros de ida están programados para llevarse a cabo en la semana del 11, 12 y 13 de agosto, en tanto que los cruces de vuelta de las revanchas tendrán lugar entre el 18 y el 20 del mismo mes.
El incentivo económico para las instituciones vuelve a marcar cifras récords en la región, distribuyendo los premios de la siguiente manera a medida que se avance en el cuadro general:
Octavos de final: USD 1.250.000.
Cuartos de final: USD 1.700.000.
Semifinales: USD 2.300.000.
Subcampeón: USD 7.000.000.
Campeón: USD 25.000.000.
La gran final de la Copa Libertadores 2026, donde se coronará al nuevo rey de América, quedó programada para el sábado 28 de noviembre y tendrá como escenario al mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.
El panorama de la Copa Sudamericana y el golpe histórico a Boca Juniors
Como antesala a la definición de la Libertadores, la Conmebol realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un certamen que contará con una enorme relevancia debido a la jerarquía de los clubes que se sumaron a la pelea. River Plate y Boca Juniors emergen como los principales candidatos a quedarse con el segundo trofeo en importancia de la región.
La presencia del cuadro "Xeneize" en dicha instancia se determinó tras sufrir un duro e histórico revés en la última jornada de la fase de grupos. Boca Juniors cayó derrotado por 1-0 ante Universidad Católica. Debido a este traspié, los dirigidos por Claudio Úbeda cayeron automáticamente al repechaje de la Sudamericana, donde deberán medirse en una serie eliminatoria de playoffs frente a O’Higgins de Chile.
En esa misma fase, Lanús chocará con Cienciano y Tigre hará lo propio frente a Nacional de Montevideo.