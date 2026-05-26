Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Resumen para apurados
- FIFA confirmó las 48 bases operativas para el Mundial 2026 de EE. UU., México y Canadá, definiendo que la Selección Argentina se concentrará en Kansas City para el torneo.
- La logística contempla 39 bases en EE.UU., 7 en México y 2 en Canadá. Argentina usará el predio del Sporting Kansas City, donde también debutará ante Argelia el 16 de junio.
- Este torneo inédito de 48 selecciones impactará a 25 ciudades que, sin ser sedes de partidos, recibirán equipos, impulsando fuertemente el turismo y la economía local.
El Mundial 2026 ya empezó a tomar forma fuera de la cancha. La FIFA confirmó oficialmente las 48 bases operativas que utilizarán las selecciones durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y quedó definido el mapa logístico del torneo más grande de la historia.
La selección argentina tendrá como base a Kansas City y se entrenará en el centro deportivo del Sporting Kansas City, mientras que otras potencias eligieron diferentes puntos estratégicos del continente. Brasil se instalará en Nueva York/Nueva Jersey, Francia trabajará en Boston, España irá a Chattanooga e Inglaterra también tendrá su centro operativo en Kansas.
La FIFA informó que las bases operativas serán “un factor clave” para la preparación de las selecciones durante la fase de grupos y funcionarán como una especie de “segunda casa” para jugadores, cuerpos técnicos y delegaciones.
Kansas City, la casa de la Selección Argentina
El equipo dirigido por Lionel Scaloni eligió Kansas City como centro neurálgico de su estadía en Estados Unidos. Allí realizará los entrenamientos diarios en el predio del Sporting KC y concentrará durante buena parte de la competencia.
La ciudad también tendrá un valor especial para la Albiceleste porque allí se producirá el debut mundialista frente a Argelia el 16 de junio.
Además, Kansas City se transformará en uno de los grandes polos futboleros del torneo, ya que Inglaterra y Países Bajos también decidieron instalarse allí durante la Copa del Mundo.
Dónde estarán las principales selecciones del Mundial 2026
La distribución de las selecciones dejó algunos puntos llamativos en el mapa norteamericano.
Brasil eligió Nueva York: la selección brasileña trabajará en las instalaciones de entrenamiento de Columbia Park, en la región de Nueva York/Nueva Jersey. Allí también estarán Marruecos, Haití y Senegal, aunque en distintos complejos deportivos.
Francia irá a Boston: el seleccionado francés eligió las instalaciones de la Universidad Bentley, mientras que Ghana también tendrá su base en esa ciudad estadounidense.
Inglaterra compartirá ciudad con Argentina: el equipo inglés trabajará en el Swope Soccer Village de Kansas City, una de las ciudades que más selecciones recibirá durante el torneo.
México se quedará en el CAR: Utilizará el histórico Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Ciudad de México como sede principal durante la competencia.
España eligió Chattanooga: la “Roja” trabajará en la Escuela Baylor, ubicada en Chattanooga, Tennessee.
Las ciudades “ocultas” del Mundial
Uno de los aspectos más interesantes del anuncio de la FIFA es que muchas ciudades que no albergarán partidos igualmente tendrán protagonismo durante la Copa del Mundo gracias a la presencia de selecciones nacionales.
En total, 25 localidades que no serán sedes oficiales recibirán equipos durante el torneo. FIFA destacó que eso generará un fuerte impacto económico, turístico y social en diferentes regiones de Estados Unidos, México y Canadá.
“Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial”, explicó Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la FIFA para 2026.
Un Mundial sin precedentes
La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones y se jugará en tres países distintos. Según detalló FIFA, 39 equipos tendrán base en Estados Unidos, siete estarán en México y dos en Canadá.
Con el mapa definitivo ya confirmado, las selecciones comienzan a construir su rutina diaria para una competencia que promete ser la más extensa y compleja de toda la historia de los Mundiales.